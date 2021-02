Hanhiluodon ja Luotsinmäen sillat korjataan Porissa

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Porissa valtatiellä 8 (Porin läntinen ohikulkutie) Hanhiluodon ja Luotsinmäen siltojen korjaustyöt maaliskuun aikana. Työt silloilla kestävät kuluvan vuoden 2021 syksyyn saakka. Töiden aikana yleinen liikenne molemmilla siltapaikolla ohjataan siltojen yli kaistajärjestelyin. Liikenteen ollessa töiden alkuvaiheessa kahdella kaistalla ajoradan leveys on yhteensä 7,00 m. Liikennettä joudutaan kuitenkin merkittävän osan ajasta rajoittamaan myös yhdelle kaistalle. Liikenteen ollessa yhdellä kaistalla liikenteen ohjaus toteutetaan liikennevaloilla. Nopeusrajoitus molempien siltojen kohdalla on korjaustöiden kestäessä 30 km/h. Siltojen välisellä osuudella Hanhiluodossa olevien liittymien käyttöä ei rajoiteta. Järjestelyissä varaudutaan Pori Jazz tapahtumaan siten, että aikavälillä 9. – 17.7.2021 molemmilla siltapaikoilla on käytössä kaksi kaistaa. Siltojen korjaustöistä aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle. Liikenne tulee ruuhkautumaan.

Hanhiluodon (vasemmalla) ja Luotsinmäen (oikealla) sillat korjataan Porissa valtatiellä 8 (Porin läntinen ohikulkutie)

Hanhiluodon silta Hanhiluodon silta on valmistunut 1985, ja sillan pintarakenteet sekä vesieristykset ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Pintarakenteet ja vesieristykset uusitaan ja samassa yhteydessä sillan molemmat reunapalkit kunnostetaan valamalla. Sillan betonikannen voimakkaasti rapautunut yläpinta joudutaan myös uusimaan ja sillan rakenteissa olevat halkeamat paikataan. Myös sillan kaiteet ja liikuntasaumalaitteet uusitaan. Luotsinmäen silta Luotsinmäen silta on valmistunut 1986, ja sen korjaustyöt toteutetaan käytännössä lähes samassa laajuudessa kuin Hanhiluodon sillalla. Liikennejärjestelyt siltatyömailla Liikennemäärä silloilla on lähes 12000 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on noin 1300 ajoneuvoa vuorokaudessa. Töiden aikana yleinen liikenne molemmilla siltapaikolla ohjataan siltojen yli kaistajärjestelyin. Liikenteen ollessa töiden alkuvaiheessa kahdella kaistalla ajoradan leveys on yhteensä 7,00 m. Osa liikennettä häiritsevistä työvaiheista pyritään tekemään yötyönä klo 21:00 – 05:00 välisenä aikana. Liikennettä joudutaan kuitenkin merkittävän osan ajasta rajoittamaan myös yhdelle kaistalle. Siltojen pintarakenteiden uusimisen aikana sillalla pystytään pitämään vain yksi kaista käytössä. Rajoitus yhdellä kaistalle tulee alkamaan arviolta loppukeväällä ja se kestää arviolta noin 4 kuukautta. Liikenteen ollessa yhdellä kaistalla liikenteen ohjaus toteutetaan liikennevaloilla ja kaistan leveys on 4,00 m. Tämä kaistarajoitus tulee ruuhkauttamaan liikennettä merkittävästi. Valitettavasti liikenteelle ei ole käytettävissä kiertotiereittejä maanteitä pitkin. Järjestelyissä varaudutaan Pori Jazz tapahtumaan siten, että aikavälillä 9. – 17.7.2021 molemmilla siltapaikoilla on käytössä kaksi kaistaa. Nopeusrajoitus molempien siltojen kohdalla on korjaustöiden kestäessä 30 km/h. Siltojen välisellä osuudella Hanhiluodossa olevien liittymien käyttöä ei rajoiteta. Toivomme molempien kohteiden osalta tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaiden kohdalla liikuttaessa. Siltoja alittavaa vesiliikennettä ei rajoiteta. Myöskään Huvilajuovan ja Kokemäenjoen vesiliikenteelle siltojen korjaustöistä ei aiheudu haittaa. Työt silloilla kestävät kuluvan vuoden 2021 syksyyn saakka. Urakoitsijana hankkeessa toimii Destia Oy. Lisätietoja: - Varsinais-Suomen ELY-keskus: siltainsinöörit Ari Salo, p. 029 502 2830 sekä Jari Nikki, p. 0400 821 596 - Destia Oy: työpäällikkö Eetu Väisänen, p. 040 351 0790 sekä työmaapäällikkö Kimmo Harju, p. 040 635 2788

