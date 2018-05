Hanko Sushi avaa Regatta SPA -kylpylään

Korkealuokkaiset kylpyläpalvelut perinteiseen kylpyläkaupunkiin palauttanut Hangon Regatta SPA -kylpylä täydentää palvelutarjontaansa aidolla Hanko Sushi -ravintolalla. Hangosta vuonna 2009 alkanut suomalainen sushikulttuurin menestystarina jatkuu Hangon Solsidan-aurinkoterassilla toukokuun 11. päivästä lähtien aluksi viikonloppuisin. Kesäkuun puolivälistä alkavan korkeasesongin aikana Regatta SPA:n Hanko Sushi Solsidan palvelee kaupunkilaisia, kylpylähotellin asiakkaita ja Hangon kesävieraita päivittäin.

Hangon Regatta SPA kuuluu hyvinvointiin ja laadukkaaseen vapaa-ajanviettoon erikoistuneeseen kokonaisuuteen, joka käsittää Regatta SPA -kylpylän, Regatta-hotellin ja Regatta Suites -vapaa-ajanasunnot. Näiden lisäksi Regatta SPA:n uusi Hanko Sushi Solsidan palvelee kaupunkilaisia ja kesävieraita Hankoon räätälöidyllä nimikkomenullaan ja erityisesti kaupungin aurinkoisimmalle terassille suunnitellulla palvelukonseptilla. Uutuutena Hanko Sushi Solsidan saa paitsi Hangon, myös koko Suomen suurimman sushiravintolaketjun ensimmäisen robata-grillin, jolla valmistetaan aidot japanilaiset grillivartaat.

”Äitienpäiväviikonlopuksi avautuvan uuden Hanko Sushi Solsidanin ruokalista keskittyy ikisuosikkeihin ja hyviksi havaittuihin nykyhitteihin, joista rakennamme helposti valittavia settejä sushilajitelmista japanilaisiin grillivarrasaterioihin. Niitä voi nauttia joko Hangon aurinkoisimmalla terassilla, jonne tulee myös Regatta SPA:lle räätälöity juomalista, tai ottaa helposti mukaan muualla syötäväksi”, kertoo Hanko Sushin sushisensei Jesper Björkell ja jatkaa: ”Uskon, että tulemme myös muuttamaan hankolaisten käsitystä take away -ruoasta. Sen sijaan, että seisottaisimme yöllä keitetystä riisistä ja edellispäivän kalasta valmiiksi paketoituja aterioita, valmistamme sushit aina paikan päällä tilauksesta. Kaupunkilaisten lisäksi erityisesti vierasvenesataman venekunnat arvostavat korkealuokkaisia mukaan otettavia annoksia. Uskonkin, että uusi Regatta SPA on paras mahdollinen sijainti uudelle Hanko Sushille, sillä sieltä palvellaan helposti niin hotellin ja loma-asuntojen asukkaita, kuin myös kaupunkilaisia ja venesatamaakin.”

Hanko Sushi sai nimensä ja alkunsa Hangosta vuonna 2009. Nyt ketju on laajentunut käsittämään 22 Hanko Sushi -ravintolaa ympäri Suomen. Hanko Sushia operoiva Royal Ravintolat Oy on alansa suurin yksityinen yrityskokonaisuus.

”Regatta SPA on alansa laadukkaimpien palveluntarjoajien koti ja Hanko Sushin saaminen mukaan on täydellinen lisä tarjontaamme. On hienoa pystyä tarjoamaan Hangon kuuluisimmalle ravintolabrändille uusi koti arvoisessaan ympäristössä Solsidan-terassilla. Laadukkaat, paikan päällä tehdyt sushit ja japanilaistyyppiset vartaat sopivat erinomaisesti kylpylän ilmapiiriin ja uskon, että Hanko Sushi Solsidan tulee olemaan kesän huippupaikka”, kertoo Regatta SPA:n liiketoimintajohtaja Lars Sonck ja lisää: ”On meille myös hienoa päästä operoimaan yhdessä Suomen johtavan ravintolayhtiön kanssa. Yhteistyö Royal Ravintoloiden kanssa avaa myös kylpylälle ja Hangolle uusia mahdollisuuksia paikallista laajempaan näkyvyyteen.”

Royal Ravintolat Oy on alansa suurin yksityinen yrityskokonaisuus. Siihen kuuluu 46 yksilöllistä ruokaravintolaa sekä 20 Hanko Sushi-, 5 Pizzarium ja 2 Pizzeria Luca -ravintolaa eri puolilla Suomea. Nämä yhdessä työllistävät yli 1 000 henkilöä. Liikevaihtotavoite vuodelle 2018 on yli 100 miljoonaa euroa.