Hanna Hertell paljastaa, millaista elämä rikollispomon puolisona on

Kun joku trauma tulee mieleeni, se tulee aina kuvina. Lääkäri kutsui niitä takaumiksi. Ne tulevat ihan milloin sattuu, mutta eivät vaadi mitään erityistä hetkeä. Voi toki olla, että joku triggeröi niitä, mutta haluaisin traumoista eroon. Kirjan kirjoittaminen on ollut ahdistavaa, mutta myös puhdistavaa. Se on avannut silmäni. Pakottanut käymään kaiken läpi uudestaan. Tämä kirja sisältää 256 sivua elettyä elämääni. – Hanna Hertell

Rikoksia ja rakkautta on sukellus naisen elämään, jossa ex-aviomies ja lapsen isä on antanut kasvot liivijengille, johtanut rikollisjärjestöä ja tuomittu lukuisista talous-, huumausaine-, petos- ja väkivaltarikoksista.



Mitä yhteiselämä rikollisen rinnalla on antanut, ottanut ja vaatinut? Entä mitä tapahtuu, kun arkinen päivä vaihtuu kotietsintään ja päättyy kolmen viikon vankeuteen Pasilan poliisivankilassa ja muuttuu lopulta yli vuoden kestävään odotukseen omasta tuomiosta?



Tässä tarinassa on sivuosassa mies, joka on viettänyt ison osan elämästään etsintäkuulutettuna tai pakomatkoilla. Pääosassa on nainen, joka on huolehtinut aivan kaikesta ja yrittänyt elää mahdollisimman normaalia elämää.

Hanna Hertell & Heidi Holmavuo: Rikoksia ja rakkautta (CrimeTime 2022), sidottu, 256 sivua.

