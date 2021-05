Hanne Lehtovuori SOK:n henkilöstöjohtajaksi

Jaa

SOK:n henkilöstöjohtajaksi ja konsernijohtoryhmän jäseneksi on nimitetty 1.8.21 alkaen OTM, eMBA Hanne Lehtovuori. Hanne siirtyy S-ryhmän palvelukseen OP-ryhmästä. SOK:n henkilöstöjohtajana hän ohjaa yhtymän ohella koko S-ryhmän henkilöstötyön kehittämistä.

S-ryhmän alueosuuskaupoille asiantuntija- ja tukipalveluita tuottavalla SOK:lla on parhaillaan käynnissä toimintamallien ja organisaation uudistaminen. Tavoitteena on modernisoida erityisesti johtamista ja muuttaa kehittämisen tapaa.

− Suurimpana yksityisenä työnantajana henkilöstötyön, työhyvinvoinnin ja työilmapiirin jatkuva kehittäminen on meille tärkeä arvo. Hanne Lehtovuorella on kokemusta kaupan ohella myös muilta henkilöstövaltaisilta toimialoilta, ja hän tuntee hyvin osuustoiminnallisen yrityksen toimintakulttuurin. Hannella on lisäksi usean vuoden kokemus ketterien toimintatapojen kehittämisestä ja siten erinomaiset edellytykset tehtävän menestyksekkääseen hoitamiseen. Olemme erityisen iloisia siitä, että saamme hänet juuri oikea-aikaisesti mukaan uutta toimintamalliamme rakentamaan, sanoo SOK:n pääjohtaja Hannu Krook.

− On upeaa päästä SOK:lle, vastuullisen ja osuustoiminnallisen kaupparyhmän palvelukseen. Olen todella oppinut arvostamaan sitä yhteiskunnallista työtä, jota osuustoiminnalliset yritykset ovat pitkän historiansa aikana tehneet Suomessa. S-ryhmän toimialat ovat lähellä sydäntäni. Odotankin innolla, että pääsen yhdessä S-ryhmän ammattilaisten kanssa edistämään entistä parempaa työelämää palvelualoilla ja auttamaan työyhteisöjä onnistumaan työssään tavalla, joka näkyy asiakkaidemmekin arjessa, Hanne Lehtovuori sanoo.

Hanne Lehtovuori ny personaldirektör i SOK

Jur.mag, eMBA Hanne Lehtovuori har blivit utnämnd till personaldirektör i SOK och ledamot av koncernledningsgruppen; hon tillträder 1.8.2021. Hanne kommer till S-gruppen från OP-gruppen. Som personaldirektör i SOK styr hon utvecklingen av personalarbetet i såväl koncernen som i hela S-gruppen.

I SOK, som producerar expert- och stödtjänster till regionhandelslagen i S-gruppen, pågår som bäst en förnyelse av verksamhetsmodellerna och organisationen. Syftet är att modernisera i synnerhet ledandet och att ändra sättet att utveckla.

Vi är landets största privata arbetsgivare, och sätter stort värde på att kontinuerligt utveckla personalarbetet, välbefinnandet i arbetet och arbetsklimatet. Utom av handelsbranschen har Hanne Lehtovuori också erfarenhet av andra personalintensiva branscher, och hon känner väl till den kooperativa verksamhetskulturen. Hanne har dessutom flera års erfarenhet av utveckling av smidiga verksamhetssätt och därför utmärkta förutsättningar att sköta uppgiften med framgång. Vi är särskilt glada att vi får henne till oss i rätt tid att delta i byggandet av vår nya verksamhetsmodell, säger Hannu Krook, koncernchef SOK.

– Det känns bra att komma till SOK och börja arbeta vid en ansvarsfull och kooperativ handelsgrupp. Jag har verkligen lärt mig uppskatta det samhälleliga arbete som kooperativa företag har utfört i Finland under sin långa historia. S-gruppens affärsområden ligger mig nära om hjärtat. Jag är också mycket ivrig på att tillsammans med proffsen i S-gruppen få till ett allt bättre arbetsliv inom servicebranscherna och att hjälpa arbetsgemenskaper lyckas i sitt arbete på ett sätt som syns också i våra kunders vardag, säger Hanne Lehtovuori.

