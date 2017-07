Hannu Lintu johtaa juhlakonsertin Savonlinnan Oopperajuhlien kunniaksi

18.7.2017 12:07 | Savonlinnan Oopperajuhlat

Savonlinnan Oopperajuhlilla kuullaan 23.7. harvinaista herkkua – maailman kauneimpiin kuoroteoksiin lukeutuva Ludvig van Beethovenin Missa solemnis. Konsertissa juhlitaan Oopperajuhlien uudelleenkäynnistymistä 50 vuotta sitten, vuonna 1967. Tuolloin avajaisteoksena nähtiin saman säveltäjän ooppera, Fidelio.

Beethovenin Missa solemnis on kirkkomusiikin mestariteos, joka tarjoaa kuulijalleen ainutlaatuisen elämyksen. Samalla se vaatii esittäjiltään äärimmäistä taituruutta. ”Beethoven on itse kirjoittanut partituurinsa alkulehdillä, että tämä on teos, joka tulee suoraan sydämestä ja puhuu suoraan sydämeen. Kokonaisuutena Missa solemnis on jotakin, joka pitää ehdottomasti kokea”, kertoo konsertin kapellimestari Hannu Lintu.

”Kolmas osa, Credo, on ehdottomasti vaikeinta kuorolaulua, jota kukaan on koskaan säveltänyt”, Lintu jatkaa. ”Siinä kiteytyy Beethovenin filosofia siitä, että jos luova taiteilija haluaa ilmaista jotakin, ihmisen suorituskyky ei voi olla esteenä. On todella haastavaa löytää sellaista solistikvartettia, joka selviää uskottavasti teoksesta. Suomessa esityksiä on ehkä kerran viidessä vuodessa.”

Olavinlinnassa solisteina loistavat kesän oopperaesityksissä nähdyt huippuvieraat, sopraano Mirella Bunoaica, mezzosopraano Niina Keitel, tenori Tuomas Katajala sekä basso Mika Kares. Mukana on myös Savonlinnan Oopperajuhlakuoro. Juhlakuoron johtajan Matti Hyökin haastattelu Missa solemniksesta löytyy täältä: https://operafestivalmagazine.fi/oopperajuhlatkin-juhlii-jattiteoksella/

Beethoven sävelsi teoksensa vuosina 1819–1823. Kantaesityksensä se sai Pietarissa 1824.

”Ajatus siitä, että Missa solemniksen kantaesityspaikka sijaitsee vain 300 kilometrin päässä Savonlinnasta, on musiikinhistorialliselta kannalta aika huikea”, Lintu sanoo. Katso Linnun videohaastattelu täältä.

