Häpeä ja rakkaus ulkonäköyhteiskunnassa

Anna Kontulalle myönnettiin tiistaina tiedonjulkistamisen valtionpalkinto tietokirjastaan Eduskunta – Ystäviä ja vihamiehiä: "Teos päästää tavallisen kansalaisen kulissien taakse sellaisen tiedon piiriin, jota ei löydä tiedotusvälineistä eikä asiakirjoista." Turun kirjamessuilla julkistetaan perjantaina kaksi muuta populaaria, yhteiskuntatieteellistä teosta: Elisa Aaltolan Häpeä ja rakkaus – Ihmiseläinluonto pohtii, mikä on tunteiden rooli ilmastonmuutoksen, lajisukupuuton ja eläinteollisuuden aikakaudella. Ulkonäköyhteiskunta – Ulkoinen olemus pääomana 2000-luvun Suomessa ruotii ulkonäön ja elämässä menestymisen välistä yhteyttä yhteiskunnassa.

Sosiologi, tietokirjailija Anna Kontulalle on myönnetty tiedonjulkistamisen valtionpalkinto teoksestaan Eduskunta – Ystäviä ja vihamiehiä.



Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan mukaan "teos päästää tavallisen kansalaisen kulissien taakse sellaisen tiedon piiriin, jota ei löydä tiedotusvälineistä eikä asiakirjoista. Kirja kertoo kansanedustajien työtä määrittävistä hiljaisista säännöistä, eduskunnan tavoista ja nokkimisjärjestyksestä. Se havainnollistaa selkeillä esimerkeillä, kuinka kansanedustajan elämänhallinta, perhe ja parisuhde joutuvat työssä koetukselle. Kirjassa käsitellään eduskuntaan pääsemistä ja siellä pysymistä, kansanedustajan tuloja ja etuja, sekä verkostojen ja tiedon merkitystä päätöksenteossa. Anna Kontulalla on taito yhdistää tutkijan ammattitaitoinen katse työhönsä kansanedustajana. Teoksessaan hän purkaa kuvitelmia eduskuntatyöstä pelkkänä kahvinjuontina ja äänestysnapin painamisena ja kohdistaa katseensa syvemmälle edustuksellisen demokratian toteuttamiseen työpaikassa nimeltään Eduskunta. Teos on tutkijan ja kokijan kertomus siitä, miten 200 kansanedustajan pienoismaailma toimii ja säilyy työkykyisenä."



Anna Kontula on yhteiskuntatieteiden tohtori, kansanedustaja ja aktiivinen mielipidevaikuttaja, joka osallistuu mielellään julkiseen keskusteluun tutkijana, kolumnistina, poliitikkona ja bloggaajana. Into Kustannus on julkaissut useita Kontulan kirjoja, kuten Tästä äiti varoitti (2009), Näkymätön kylä (2010), Mistä ei voi puhua: Kirja uskosta ja uskonnosta (2012), Kirjeitä oikealle (2014) ja Luokkalaki (2016). Kontulalla on tekeillä uusi teos Pikkuporvarillisuus aikamme vitsauksena.

Elisa Aaltolan tietokirjassa Häpeä ja rakkaus - ihmiseläinluonto erityisen huomion kohteena ovat häpeä ja rakkaus luonto- ja eläinsuhteessa: mikä näiden tunteiden rooli on ilmastonmuutoksen, lajisukupuuton ja eläinteollisuuden aikakaudella?

Häpeä ja rakkaus ovat voimakkaita moraalitunteita, joista kuitenkin tiedetään vähän: kirja toimiikin yleisenä johdatuksena häpeän ja rakkauden sekä kipuisiin että mahdollistaviin maastoihin. Ilmastonmuutosta ja lajien massasukupuuttoa voi olla itsekunkin vaikea kohdata, mihin häpeä saattaa vaikuttaa. Länsimaisessa luonto- ja eläinsuhteessa onkin paradoksaalista, että eläimiä sekä syödään että rakastetaan yhä enemmän. Elisa Aaltola ruotii kirjassa muun muassa "lajihäpeän" käsitettä sekä uudenlaisia eläin- ja luontorakkauden muotoja.



Elisa Aaltola on Turun yliopistossa työskentelevä filosofi, joka on keskittynyt eläin- ja ympäristöfilosofiaan sekä moraalipsykologiaan. Hän on julkaissut kymmeniä tieteellisiä artikkeleita sekä useita kansainvälisiä kirjoja. Aaltolan suomenkielisiin kirjoihin lukeutuvat Empatia – Myötäelämisen tiede (yhdessä Sami Kedon kanssa), Eläimet yhteiskunnassa (toim. yhdessä Sami Kedon kanssa), Johdatus eläinfilosofiaan (toim.) ja Eläinten moraalinen arvo.

Ulkonäköyhteiskunta – Ulkoinen olemus pääomana 2000-luvun Suomessa taas ruotii ulkonäön ja elämässä menestymisen välistä yhteyttä suomalaisessa yhteiskunnassa. Osaatko arvata, kuinka monta kuukautta suomalainen nainen viettää peilin edessä elämänsä aikana? Entä mies? Kuinka paheksuttua mahtaakaan olla ulkonäön hyödyntäminen palkkaneuvotteluissa?



Kirja tarjoaa tilastotietoa ja tositarinoita aiheesta. Kirjoittajat kutsuvat lukijan pohtimaan kanssaan ulkonäköpääoman kasaamista ja hyödyntämistä ja siitä luopumista. Käsitellyksi tulevat niin ulkonäköön kohdistuvan kulutuksen mielekkyys ja mielettömyys kuin ulkonäön merkitys pari­suhteessa, työelämässä ja ystävyyssuhteissa. Hyväksytyn ulkonäön määrittelyä tarkasteltaessa media saa osansa, mutta keskustelua käydään ennen kaikkea ulkonäölle annettujen merkitysten määrittelystä erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä.



Kirjan ovat kirjoittaneet turkulaiset taloussosiologit dosentti Outi Sarpila, VTM Iida Kukkonen, VTM Tero Pajunen ja VTM Erica Åberg. Lisäksi mediatutkija FM Kaisu Hynnä on kirjoittanut luvun mediasta ulkonäön normittajana.

