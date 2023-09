Harjavalta ja Commu yhdistävät voimansa vahvistaakseen yhteisöllisyyttä

Ruoka -avun tarve kasvanut ympäri Suomen - nuoret yrittäjät keksivät ratkaisun vertaisauttamiseen 1.9.2023 11:00:00 EEST | Tiedote

Commu on kolmen nuoren yrittäjän perustama auttamisen sovellus, joka tarjoaa helpon ja turvallisen ratkaisun vertaisauttamiselle ja naapuriavulle. Ruoka -avun tarve on kasvanut ympäri Suomen ja siksi alusta tarjoaa nyt mahdollisuuden pyytää ja antaa ruoka -apua mahdollisimman turvallisesti. Commulla on yli 40,000 käyttäjää ympäri Suomen.