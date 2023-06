HARJUJAZZ – Nauti jazz-musiikista Kangasalan Lepokodissa

Tule mukaan nauttimaan jazz-illasta, jossa kolme orkesteria esittää helposti lähestyttäviä klassikoita jazz-tyylillä.

Tapahtuman tuottavat yhdessä Kangasalan kaupunki, Tamjazz ry ja Kangasalan Lepokoti. Illan esiintyjinä nähdään seuraavat orkesterit:

Joona Raitakari Quartet

Joona Raitakari Quartet soittaa jazz- ja kansanmusiikkiperinteen innoittamia originaalisävellyksiä sekä juurevia versioita jazz-klassikoista. Yhtyeen jäsenet Olavi Stanek (saksofoni), Andreas Sarikoski (piano), Otso Huhtala (kontrabasso) ja Joona Raitakari (rummut) ovat taitavia nuoria muusikoita, jotka ovat esiintyneet yhdessä pitkään.

ZAM-KAS 5TET

Tampereelta kotoisin oleva ZAM-KAS 5TET tarjoilee rytmikkään sekoituksen suomalais-marokkolais-englantilaista afrojazzia. Yhtyeeseen kuuluu Zuhair Amkas (rummut), Tuure Mäkinen (saksofoni), Antti Katajisto (kitara), Tamás Marînec (piano) ja Harry Beech (basso).

Markus ja ystävät

Markus Pajakkalan, Kielo Kärkkäisen, Matti Salon ja Juho Kanervon muodostama kokoonpano tarjoaa monipuolista musiikkia. Markus Pajakkala on Kangasalla varttunut multi-instrumentalisti, tuottaja ja säveltäjä, joka yhdistelee eri musiikkityylejä omintakeisella tavalla. Kielo Kärkkäinen on tunnettu laulaja ja teatterimuusikko, jolla on vahva ja tunteikas ääni. Matti Salo on kitaristi, joka on tullut tunnetuksi erityisesti etno-jazz-rock -musiikin parissa. Juho Kanervo on monipuolinen muusikko, joka ilmaisee itseään sellon ja basson kautta.

Lepokodin ystävät ry tarjoilevat kahvia, suolaista ja makeaa Lepokodin hyväksi.

Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Osoite: Ruutanantie 26, 36200 Kangasala