Harppi-festarit kokoaa Suomen matematiikasta ja tieteistä innostuneet lukiolaiset

Lauantaina 13.11. Helsingin Maunulaan kerääntyy suuri joukko lukiolaisia ympäri Suomen, järjestyksessä toista kertaa järjestettäville matematiikka- ja tiede-festivaaleille. Tulijoita Harppi-festareille on muun muassa Lahdesta, Tampereelta, Turusta, Joensuusta, Hämeenlinnasta ja Kempeleeltä. Ilmoittautuneita on noin viisisataa. Kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan. Festareiden ohjelmassa on luentoja ja työpajoja Suomen ykkösrivin tieteentekijöiltä sekä työpajoja niin matematiikasta, ohjelmoinnista, kemiasta kuin fysiikasta. Mukana tapahtumassa ovat Syksy Räsänen, Sini Merikallio, Tuomas Aivelo, Lauri Reuter ja Samuli Siltanen.





Yhdessäoloa satojen pitsojen voimalla

Harppi-festarit on järjestetty kerran aiemmin vuonna 2019. Korona esti tapahtuman viime vuonna. Pitkään jatkuneesta pandemiasta johtuen lukiolaisten jaksaminen on ollut koetuksella. Harppi-festarit tulevat siis tarpeeseen – eristyksissä olleet nuoret haluavat vaihtelua. Festarit tarjoavat lukiolaisille kauan kaivattua yhdessäoloa, piristystä ja normaalista poikkeavaa ajanviettoa sekä rennomman ympäristön oppimiselle. Vapaamuotoista oppimista vauhdittavat myös koululle tilattavat sadat pitsat.



Innostamalla lisää osaajia

Festarit ovat osa Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin matematiikkalukion valtakunnallista lukion matematiikan opetuksen kehittämistehtävää. Rahoituksen kehittämistehtävälle on myöntänyt Opetus- ja kulttuuriministeriö. Matematiikan kehittämistehtävän yhtenä tavoitteena on saada nuoret ympäri Suomen innostumaan matematiikasta sekä tarjota lisähaasteita koulusta ja paikkakunnasta riippumatta. “Matemaattisista aineista kiinnostuminen on aina helpompaa, kun ympärillä on muita innokkaita nuoria ja kokeneita tieteentekijöitä esikuvina”, kehittämistehtävän koordinaattori Ville Tilvis toteaa. “Yhteinen hauskanpito tieteen äärellä jättää muistoja, jotka kantavat pitkälle lukion jälkeenkin ja kannustavat alan opintoihin.”





Vuoden 2019 Harppi-festareiden opiskelijapalautetta:

“TOSI HYVÄ festari! Näitä lissäää kiiitooos!”

“Kiitos tapahtumasta! Oli mukava että tällainen järjestettiin! Matikka kiehtoo nyt entistä enemmän ja opinkin valtavasti uutta!”

“Mahtavaa, tehkää uudestaan! Tykkäsin abouttiarallaa kaikesta, mihin pääsin mukaan. Mulla oli tosi kivaa :-)”

“Toivottavasti järjestetään vielä usein!”