Harrastamisen Suomen mallin avustushaku käynnistyy

Kokoontumisrajoitukset kevenevät Kainuussa 4.2.2022 15:12:51 EET | Tiedote

Kokoontumisrajoitukset kevenevät Kainuussa, kun Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ehdottomia osallistujamäärän rajoituksia ei jatketa maakunnan kuntien alueella. Toiminnan järjestäjillä säilyy velvoite tilaisuuksien terveysturvallisuudesta. Kainuussa on toiminta edelleen järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä. Kainuussa tartuntatautilain (58 d§) mukainen päätös on voimassa 19.2.2022 asti. Kaikissa tilaisuuksissa osallistujien on tärkeää noudattaa vastuullisesti järjestäjien ohjeita ja yleisiä virusturvallisia hygieniavaatimuksia.