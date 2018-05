Harrastuspassi tarjoaa yläkoululaisille maksuttomia ja edullisia harrastuskokeiluja

Helsingin kaupunki osallistuu yhteistyökumppanina opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämään hankkeeseen, jossa kehitetään yläkoululaisille suunnattu valtakunnallinen Harrastuspassi-sovellus. Tavoitteena on lisätä yläkouluikäisten mahdollisuuksia kokeilla erilaisia harrastuksia ja löytää itselleen sopiva harrastus. Ensi vuonna käyttöön tuleva harrastuspassi on mobiilisovellus, johon kunnat, yritykset, säätiöt, sosiaalitoimi ja yhdistykset voivat ladata nuorille maksuttomia tai edullisia harrastuksia, harrastusten kokeilukertoja ja pääsylippuja. Idea harrastuspassiin on tullut nuorilta ja Porin nuorisopassista saaduista hyvistä kokemuksista.

Vuosaaren skeittipuisto, kuva: Jonna Pennanen

– Helsingin kaupunkistrategiassa tavoitellaan sitä, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus. Helsinki pyrkii löytämään myös uusia ratkaisuja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn, kertoo Helsingin nuorisoasiainjohtaja Mikko Vatka. – Uuden harrastuksen aloittaminen ei kuitenkaan tapahdu tyhjiössä, eikä ilman harrastamisen kulttuuria. Uudet digitaaliset ratkaisut voivat osaltaan auttaa harrastamisen kulttuurin rakentumisessa. Helsingin kaupunki on kehittänyt verkkopohjaista Harrastushakua useita vuosia, joten Helsinki on luonteva kumppani ministeriölle tässä hankkeessa.



Myös Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar näkee Harrastuspassin edistävän kaikkien nuorten mahdollisuuksia harrastaa monipuolisesti:

– Uskon, että harrastuspassin myötä nuorille avautuu uudenlaisia ja entistä tasa-arvoisempia mahdollisuuksia kokeilla erilaisia harrastuksia. Odotan innolla millaisia toteutusideoita innovaatiokilpailu tuottaa.



Helsingin kaupungin liikuntajohtajan Tarja Loikkasen mukaan Harrastuspassi tukee vahvasti kaupungin strategista kärkihanketta liikkumisohjelmaa, jonka tavoitteena on lisätä kaikenikäisten kaupunkilaisten liikkumista: – Nuorten mielenkiinnon kohteet muuttuvat eri ikäkausina ja siksi on hyvä kannustaa nuoria etsimään itselleen sopivaa ja mukavaa liikkumismuotoa. Harrastuspassi antaa mahdollisuuden kokeilla useita eri lajeja eri puolilla kaupunkia.



Harrastuspassi tulee kaikkien kuntien käyttöön. Se toteutetaan avoimella lähdekoodilla ja avoimilla rajapinnoilla käyttäjien toiveisiin pohjautuen. Lisäksi yritykset, järjestöt ja muut toimijat voivat kehittää Harrastuspassin rinnalle muille ikäryhmille tai vaikkapa tiettyyn lajiin keskittyviä sovelluksia. Esimerkiksi Metropolia-ammattikorkeakoulun neljännen vuoden opiskelijat kehittävät samojen harrastus- ja kurssirajapintojen päälle erilaisia harrastamiseen liittyviä sovelluksia syksyllä 2018 käynnistyvällä sovelluskehittämisen kurssillaan.



Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa harrastuspassin teknisestä toteutuksesta innovaatiokumppanuusmenettelynä toteutettavan kilpailutuksen: https://app.industryhack.com/challenges/harrastuspassi/. Hakemukset tulee jättää ti 29.6. klo 12.00 mennessä. Kilpailutukseen osallistuvien tiimien joukosta valitaan ensimmäisessä vaiheessa kolmesta viiteen tiimiä konseptia jatkokehittelyyn. Voittaja julkistetaan syyskuussa ja se pääsee toteuttamaan pilotin useassa kunnassa syksyllä 2018.



Hankkeessa ovat mukana myös Suomen Kuntaliitto, kuntia sekä valtakunnallisia nuorten harrastamisen ja hyvinvoinnin edistämisen toimijoita. Ministeriö julkistaa yhteistyötahot ja niistä koostuvan asiantuntijaryhmän kokoonpanon lähiviikkoina.





