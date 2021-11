Harri Ojanperä sai MaRa ry:n kunniakrouvarin arvonimen

Harri Ojanperä on pitkän linjan matkailu- ja ravintolatoiminnan ammattilainen. Hänellä on kokemusta paitsi johtotehtävistä Suomen suurimmissa matkailu- ja ravintola-alan yrityksissä myös yrittäjänä toimimisesta. Ojanperän ura on kulkenut Sokoterian, Next Hotels Finlandin, Scandic Hotelsin, Lifestyle Hotelsin ja Klaus K-hotellin kautta SOK:n matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjujohtajaksi.

Ojanperä on MaRan hallituksen jäsen ja on toiminut lisäksi MaRan varapuheenjohtajana 2012–14 ja puheenjohtajana 2014–17. S-ryhmän organisaatiossa ja muissa organisaatioissa Ojanperällä on lukuisia hallituksen jäsenyyksiä.

Ojanperä on visionäärinen matkailu- ja ravintola-alan ammattilainen. Hänet tunnetaan vaativana, mutta tasapuolisena johtajana, joka on aina läsnä ja tavoitettavissa.

Ojanperän lisäksi kunniakrouvarin arvonimen saivat kuopiolaisen Hotelli IsoValkeisen yrittäjät Kirsi ja Mika Moisander.

Kunniakrouvarien veljeskunta on perustettu vuonna 1953. Tähän mennessä arvonimi on myönnetty 172 henkilölle. Kunniakrouvarin arvonimi on korkein tunnustus, minkä matkailu- ja ravintola-alalla toimiva henkilö voi saada. Kunniakrouvarin arvonimi voidaan myöntää matkailu- ja ravintola-alaa merkittävästi edistäneelle tai toimialalla tärkeää työtä tehneelle henkilölle. Arvonimeä myönnettäessä katsotaan eduksi, jos arvonimen saaja on toiminut matkailu- ja ravintola-alan luottamustehtävissä. Arvonimen myöntää MaRa ry:n työvaliokunta.

