Harri Päiväniemi kiittää - ja summaa juhlavuoden

"STARK 150 juhlavuosi kääntymässä uudeksi. Sopiva hetki katsoa taaksepäin ja kiittää - katse kuitenkin jo tukevasti tulevassa. "

"Juhlavuosi toi yhteen henkilökunnan, asiakkaat ja yhteistyökumppanit lukuisissa tapahtumissa ja tekemisissä. Merkkipaaluja olivat mm. valtakunnallinen syntymäpäiväkiertue ja huippupuhujien inspiroima STARKSummit18 - seminaari alan ammattilaisille, jonka koin innostavana uutena avauksena rakennusalalla. Paljon pieniä ja suuria tapahtumia, vuoden huipentuessa henkilöstöjuhlaan Finlandia-talolla. Tapahtumarikas ja vahva vuosi, näin uskallan sanoa.

Ilahduttava vuosi myös kaupallisesti. Strategiamme mukaiset toimenpiteet tuottivat tulosta, myynti ja kannattavuus paranivat. Investoimme kahden viime vuoden aikana enemmän kuin edeltävänä 10 vuonna. Helsingin Suutarilassa avattiin uudistettu yksikkö, ammattiasiakasta entistä paremmin palvelevan konseptimme lippulaiva. Turun Artukaisiin nousi jakelukeskus palvelemaan seudun rakentajia ja työmaita, ja Skanssissa palvelee nyt rautakaupan yhteydessä STARK Rent -konevuokraamo, joka pian etenee muihin kasvukeskuksiin. Olemme panostaneet sähköisten palveluiden parantamiseen, hankinnan ja logistiikan kehittämiseen sekä henkilöstön kouluttamiseen. Investointeja toimintoihin ja palveluihin, joita uskomme asiakkaidemme jatkossa tarvitsevan.

Vaikka rakentamisen tahdin ennustetaan rauhoittuvan, hankkeita on vielä tulossa ja valmistuvien asuntojen määrän arvioidaan nousevan. Hyvä viesti toimialalle. Samalla on ilmiselvää, että ala on murroksessa. Kaupungit tiivistyvät, väestörakenne muuttuu ja muovaa asiakastarpeita. Digitalisaatio, tekniikan ja teknologian kehitys, huoli ilmastosta ja ympäristöstä sekä näihin liittyvä osaamisen ja koulutuksen uudistaminen muuttavat osaamistarpeita ja kasvattavat alan toimijoiden yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitystä – ja tarjoavat myös uusia mahdollisuuksia.

Aalto-yliopisto yhteistyössä rakennusalan yritysten kanssa työstää kiinteistö- ja rakennusalalle visiota siitä, mihin suuntaan toimialaa tulisi kehittää. Visio 2030 -yhteistyön tavoitteena on nostaa luotettavuus rakennusalalla kärkeen, saavuttaa turvallinen ja toiminnallinen rakennettu ympäristö sekä lisätä tuottavuutta kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Stark on mukana tässä yhteistyössä vuoden alusta alkaen. On hienoa, että konsortion ohjaus- ja työryhmissä voimme omalta osaltamme vaikuttaa toimialamme kehittämiseen. Aloitan vuoden alussa RaSi ry:n hallituksen puheenjohtajana. Pidän tärkeänä, että myös yhdistys ottaa jatkossa entistä vahvemman roolin siinä, että jäsenet ovat paremmin valmistautuneita alan kiihtyvään toimintaympäristön muutokseen.

Vuosi 2018 teki Starkista entistä vahvemman. Näin uskon. Oli lukuisia kohokohtia ja ilon aiheita. Opin itsekin paljon uutta. Olemme Starkissa valmiina kasvamaan ja kehittämään toimintaa eteenpäin. Haluamme olla aidosti asiakkaan materiaalitoimittaja aina, kun on aika rakentaa tai remontoida – tärkeä lenkki, kun ihmisten koteja, työpaikkoja ja asuinalueita luodaan.

Iso kiitos vahvasta yhteistyöstä henkilökunnalle, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Uuteen vuoteen on kanssanne ilo lähteä!"