Harry Potter 20 vuotta Suomessa

Noidan käsikirjan näköispainos myytiin kustantajalta loppuun viikossa – uusi painos tulossa 13.8.2018 14:53 | Tiedote

Elokuun 6. näköispainoksena kauppoihin saapuneen Noidan käsikirjan 8 000 kappaleen uusi ensipainos myytiin kustantajalta loppuun viikossa. Kirjaa on edelleen saatavilla kaupoissa ja lisäpainos on tulossa. Tammi julkaisi Suomessa kulttiklassikon asemaan nousseen Noidan käsikirjan alun perin 35 vuotta sitten, ja kirjan uusintapainosta on kyselty jatkuvasti.