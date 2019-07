Hartela ja Oulun Energia kehittävät yhteistyössä Karjasillan Verstas -aluetta

Hartela Pohjois-Suomi Oy kehittää Ouluun Karjasillan Verstas -aluetta, joka koostuu 11 kerrostalosta, saneerattavasta koulurakennuksesta sekä kannenalaisesta autohallista. Alue rakentuu vaiheittain seuraavien 8 - 10 vuoden aikana. Alueen energiajärjestelmän toteutuskumppaniksi Hartela Pohjois-Suomi Oy on valinnut Oulun Energia Oy:n.

Hartelan ja Oulun Energian yhteistyösopimuksen tarkoituksena on kehittää ja suunnitella yhdessä alueelle kustannus- ja energiatehokas energiajärjestelmä. Oulun Energia vastaa energiajärjestelmän toteuttamisesta, ja Hartela vastaa alueelle tulevien kiinteistöjen talotekniikasta ja rakentamisesta.

Karjasillan Verstaaseen rakennettavan nykyaikaisen kerrostaloalueen lämmitys ja viilennys toteutetaan älykkäällä energiajärjestelmällä. Energiajärjestelmässä on tarkoitus hyödyntää lämpöpumppujen avulla alueella olevia hukkalämmönlähteitä sekä maaperästä saatavaa energiaa. Järjestelmässä hyödynnetään myös aurinkoenergiaa. Näin saadaan aikaan lopputulos, joka on energia- ja kustannustehokas, ja sen hiilijalanjälki on pieni.

Alueelle tuleva energiajärjestelmä liitetään kaukolämpöverkkoon joko paikallisen matalalämpöverkon kautta tai suoraan kaukolämpöön. ”Ratkaisusta hyötyvät alueen asukkaat, koska voimme tarjota heille lämpöenergiaa ympäristöystävällisesti ja edullisesti”, kertoo liiketoimintajohtaja Tuomas Savola Oulun Energiasta, ”hankkeen kautta osallistumme ilmastotalkoisiin yhteistyössä Hartelan kanssa”.

”Karjasillan Verstaan alueen tavoitteena on profiloitua tulevaisuuden asumis- ja palveluratkaisujen edelläkävijänä ja nyt laadittu yhteistyösopimus on merkittävä avaus näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Kehitysyhteistyön avulla voimme tarjota tuleville Karjasillan asukkaille energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten ratkaisujen lisäksi myös parempaa asumisviihtyvyyttä”, toteaa Hartela Pohjois-Suomen toimitusjohtaja Markku Taskinen.

Alueen rakentaminen alkaa tulevana syksynä saneerattavan koulurakennuksen osalta ja jatkuu asuinrakentamiseen.