Hartela on myynyt Ilmalan Aura -toimistotalon saksalaiselle Union Investmentille

"Ilmalan Aura on nykyaikainen ja virtaviivainen toimistorakennus, jonka sijainti on kiinnostava ja keskeinen Helsingin Ilmalassa. Tämä kohde vahvistaa strategian mukaisesti asemaamme Pohjoismaissa," toteaa Union Investmentin vanhempi sijoituspäällikkö Kubilay Oezbisikletci.

Parhaillaan rakenteilla olevan viisikerroksisen Ilmalan Auran kokonaisala on noin 17 000 neliömetriä ja vuokrattavaa alaa on noin 11 500 neliömetriä. Rakennuksesta on vuokrattuna noin 70 prosenttia. Kiinteistön muuntojoustavuus ja monipuoliset palvelut on suunniteltu vastaamaan tulevaisuuden työelämää. Hartela Etelä-Suomen toimitilojen hankekehitysjohtaja Ilmari Hämäläinen on iloinen yhteistyöstä Union Investmentin kanssa. Kaupassa Hartelan avustajana toimi MREC Oy.

"Ilmalan Aura on innostava hanke, jossa pääsemme kehittämään ja rakentamaan asiakkaillemme heidät toiveidensa ja tarpeidensa mukaiset uudet nykyaikaiset toimitilat. Työskentely kansainvälisen Union Investmentin kanssa on ollut tiivistä ja odotan innolla hankkeen toteuttamista yhteistyössä," kertoo Ilmari Hämäläinen.

Ilmalan Auran tavoitteena on valmistuttuaan saada LEED Gold -ympäristösertifikaatti ja kestävän kehityksen teemat on huomioitu suunnittelussa ja rakentamisessa alusta lähtien sen mukaisesti. Rakennus sijaitsee keskeisellä paikalla Ilmalan juna-aseman vieressä ja alueella on hyvät julkiset kulkuyhteydet.