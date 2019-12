Hartela toteuttaa Veripalvelulle uudet tilat Vantaan Vehkalaan

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu on solminut Hartelan kanssa sopimuksen hankkeesta, jossa Hartela rakentaa Veripalvelulle uudet tilat Vantaan Vehkalaan. Uudisrakennuksen on ostanut Pohjoismaiden suurin listattu kiinteistösijoitusyhtiö Fastighets Ab Balder ja Veripalvelu on heidän vuokralaisensa. Tilat kohoavat aivan Vehkalan juna-aseman viereen hyvien logististen yhteyksien äärelle. Rakennustyöt alkavat kesällä 2020 ja niiden arvioitu valmistumisaika on kesällä 2022.

Visualisointikuva Vantaan Vehkalaan rakentuvista Veripalvelun uusista tiloista

Veripalvelu on toiminut jo vuodesta 1972 Helsingin Kivihaassa. Uuden hankkeen myötä Veripalvelun tuotanto, laboratorio, logistiikkatilat sekä tukitoiminnot tulevat siirtymään Vantaan Vehkalaan moderneihin tiloihin. Tiloissa tulee työskentelemään noin 300 henkilöä. Hartelalle kohde on rakennuttajana taloteknisen korkealaatuisuuden vuoksi vaativa, mutta erittäin mieluisa kohde. "Olemme Hartelassa hyvin tyytyväisiä voidessamme olla kehittämässä ja rakentamassa yhteiskunnallisesti merkittävää kohdetta. Näin voimme mahdollistaa Veripalvelulle verenjalostusprosessien kehittämisen nykyaikaisissa tiloissa," kertoo Hartela Etelä-Suomen varatoimitusjohtaja Tapio Rantanen. Veripalvelussa on kartoitettu huolellisesti vaihtoehtoja vaativien tuotanto- ja laboratoriotilojen järjestämiseksi tuleville vuosikymmenille. Parhaaksi ratkaisuksi Veripalvelulle on osoittautunut Hartelan tilaratkaisu Vantaan Vehkalassa. "Saamme uusissa tiloissa kaikki toimintomme pelaamaan entistä paremmin yhteen. Voimme myös kehittää tuotantoprosesseja entistäkin sujuvammiksi ja käyttää uutta teknologiaa niin tuotannossa kuin varastoinnissa. Myös varautuminen poikkeustilanteisiin paranee," Veripalvelun johtaja Martti Syrjälä huomioi. Vehkala sijaitsee tärkeiden valtaväylien varrella Hankkeen sijoittajana toimii Pohjoismaiden suurin kiinteistösijoitusyhtiö Fastighets Ab Balder. Sijoittajan näkökulmasta Veripalvelu on erittäin luotettava asiakas ja Fastighets Ab Balder:in toimitusjohtaja Erik Selin pitää vuokrasopimusta Veripalvelun kanssa hyvin positiivisena asiana. Rakennuttajana Hartelan toimiva palveluketju vastaa hyvin yrityksen tarpeisiin. "Tuleva Veripalvelun tilan sijainti Kehäradan sekä tärkeiden valtaväylien, Hämeenlinnanväylän ja Kehä III:n kupeessa, tarjoaa logistisesti loistavat yhteydet niin lentokentälle kuin logistiikkakeskuksiin," mainitsee Fastighets Ab Balder:in toimitusjohtaja Erik Selin. Kokonaan Vantaan kaupungin omistuksessa olevan Vehkalan 28 hehtaarin laajuisen yritysalueen on mahdollista tarjota jopa 10 000 työpaikkaa. Alue muodostaa yhdessä sen eteläpuolella sijaitsevan Vantaankosken kanssa saavutettavuudeltaan erinomaisen yrityskeskittymän. "Veripalvelu on hieno lisä Vehkalaan, koska hanke vahvistaa Vantaan kaupungin visiota Vehkalan työpaikka-alueesta korkean osaamisen työpaikkojen keskittymänä," toteaa tonttipäällikkö Armi Vähä-Piikkiö Vantaan kaupungilta. Hanke tukee myös kaupungin hiilineutraaliustavoitetta tuomalla lisää työpaikkoja Vehkalan aseman välittömään läheisyyteen, julkisella liikenteellä hyvin saavutettavaksi.

