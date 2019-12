Hartelan Lahden toimipisteen aluejohtaja vaihtuu

Hartela toteuttaa Veripalvelulle uudet tilat Vantaan Vehkalaan 4.12.2019 12:15:00 EET | Tiedote

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu on solminut Hartelan kanssa sopimuksen hankkeesta, jossa Hartela rakentaa Veripalvelulle uudet tilat Vantaan Vehkalaan. Uudisrakennuksen on ostanut Pohjoismaiden suurin listattu kiinteistösijoitusyhtiö Fastighets Ab Balder ja Veripalvelu on heidän vuokralaisensa. Tilat kohoavat aivan Vehkalan juna-aseman viereen hyvien logististen yhteyksien äärelle. Rakennustyöt alkavat kesällä 2020 ja niiden arvioitu valmistumisaika on kesällä 2022.