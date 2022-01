Hartolan ja Sysmän pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset on tarkistettu

Tulevaisuuden työvoimatarpeisiin vastataan entistä vaikuttavammin ennakoimalla osaamistarpeita 16.12.2021 11:09:05 EET | Tiedote

Hämeen alueella on syksyn 2021 aikana toteutettu selvitystyö, jonka avulla on kartoitettu tapoja kerätä ja hyödyntää työmarkkinoiden osaamistarvetietoja. Selvitystyöstä saatujen alustavien tulosten mukaan osaamistarpeita kerätään ja kartoitetaan Hämeen alueella osittain jopa runsaasti, mutta yhteistyön lisäämiselle on selkeä tarve. Tuloksia esitellään webinaarissa 11.1.2022.