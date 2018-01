Harvoin nähtyjä suomalaisia taideaarteita esillä Hanasaaren galleriassa

Suomen taidesäätiöiden yhdistys (STSY) on tuottanut Hanasaaren galleriaan pop up -näyttelyn, joka esittelee klassisia suomalaisia taideteoksia.

Lapsi ja luonto -näyttely on suunnattu koululaisille, ja se esittelee maalauksia ja veistoksia Ferdinand von Wrightiltä, Ellen Thesleffiltä, Hugo Simbergiltä, Pekka Haloselta ja Verner Thomélta.

”Erityistä näyttelyssä on se, että nyt tarjoutuu tilaisuus nähdä sellaisia Suomen kultakauden taideaarteita, joita on harvoin esitelty julkisesti”, Hanasaaren kulttuurikeskuksen ohjelmakoordinaattori Aino Kostiainen sanoo.

Pääsymaksuton näyttely on suunnattu alakoulujen oppilaille, ja se soveltuu taide- ja ympäristökasvatuksen opintoihin. Näyttelyyn tutustutaan taidehistorioitsijan opastuksella ennakkoon varattavalla vierailulla. Opastuksia on tarjolla rajoitettu määrä.

”Vaikka näyttely onkin tarkoitettu koululaisille, muutkin kiinnostuneet ovat tervetulleita tutustumaan siihen tiettyinä aikoina”, Aino Kostiainen kertoo.

Näyttely on avoinna yleisölle lauantaisin klo 10–14 sekä hiihtolomaviikolla 19.2.–24.2.2018 maanantaista lauantaihin klo 10–14. Lauantaisin ja hiihtolomaviikolla järjestetään myös kaikille avoimia yleisöopastuksia. Näyttely on esillä 2.2.2018-23.3.2018.

”Tämä on erittäin jännittävä näyttely monista syistä. Taideteokset ovat uniikkeja, ja sen lisäksi tämä on yhdistyksen ensimmäinen pop up -näyttely, joka on tehty muualle kuin museoon. Kyseessä on siis kokeilu meillekin. Maksuttomuudella pyrimme siihen, että kynnys tulla näyttelyyn olisi kouluille mahdollisimman alhainen”, Suomen taidesäätiöiden yhdistyksen asiamies Anu Kehusmaa sanoo.

Tervetuloa avajaisiin torstaina 1 helmikuuta 2018, kello 17.30.

Paikka: Galleri Hanaholmen, Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Hanasaarenranta 5, Espoo.

Näyttelyn järjestävät STSY:n jäsenet Alfred Kordelinin säätiö, Fortumin Taidesäätiö, Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö, Taidesäätiö Merita sekä UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö.

Lue lisää näyttelystä: https://www.hanaholmen.fi/event/lapsi-ja-luonto/

Lisätietoa: Hanasaaren viestintäpäällikkö Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh. 040 767 7373

www.hanaholmen.fi