Hatanpään sairaala ja Tays yhdistyvät vuoden alussa

Pirkanmaan koko julkinen erikoissairaanhoito on 1.1.2018 lähtien Taysin toimintaa. Tampereen kaupungin omistama Hatanpään sairaala yhdistyy Taysiin, ja kaupungin erikoissairaanhoidon noin tuhat työntekijää siirtyy sairaanhoitopiirin palvelukseen. Sairaala- ja kuntoutuspalveluista Tampereen kaupungille jäävät Oriveden terveyskeskuksen vuodeosastopalvelut, Hatanpään puistosairaalan psykogeriatrian palvelut ja Rauhaniemen sairaalan kuntoutuspalvelut.

Hatanpään sairaalan puhelinnumerot muuttuvat 10. tammikuuta 2018. Uusi vaihteen numero Tays Hatanpäälle on silloin 03 311 58000. Sairaanhoitopiirin muita yksiköitä palveleva vaihde ei muutu, se on edelleen 03 311 611.

Asiakasmaksut muuttuvat sekä valtakunnallisen asetuksen vuoksi että sairaaloiden toiminnan yhdenmukaistamisen vuoksi. Uudet asiakasmaksut löytyvät vuoden alusta osoitteesta tays.fi, jossa on myös kuvattu kaikki Taysin tarjoamat palvelut.

Potilasta voidaan tarvittaessa tutkia ja hoitaa kaikissa Taysin toimipisteissä. Kutsut tutkimuksiin tulevat jo Taysin nimissä. Potilaiden lähetteet osoitetaan Tays Keskussairaalaan, josta ne jaetaan eri toimipisteisiin. Lasku hoidosta tulee jatkossa Taysista.

Poliklinikat ja vuodeosastot kaikissa toimipisteissä

Tays tarjoaa jatkossa kaikissa toimipisteissään laaja-alaista poliklinikkatoimintaa. Myös vuodeosastohoitoa on kaikissa toimipisteissä, mutta Tays Sastamalassa ei hoideta leikkauspotilaita.

Päivystyksessä ja leikkaustoiminnassa on uudistettu toimipisteiden välistä työnjakoa.

Yhteispäivystys toimii Tays Keskussairaalassa ja Tays Valkeakoskella, jossa on myös 1.1.2018 lähtien ympärivuorokautiset laboratorio- ja kuvantamispalvelut.

Keskussairaalassa tarjotaan erityisesti päivystysleikkauksia ja vaativaa kirurgiaa sekä vuodeosastohoitoa ja tehohoitoa.

Tays Hatanpäällä hoidetaan kiireetöntä erikoissairaanhoitoa, vuodeosastohoitoa vaativaa kirurgiaa ja päiväkirurgiaa. Myös kotisairaalan toiminta jatkuu.

Tays Valkeakoskella tehdään pääasiassa päiväkirurgiaa. Aivoverenkiertohäiriöiden tehokuntoutus ja vuodeosastohoito jatkuvat.

Tays Sastamalassa tarjotaan paikallispuudutuksessa tehtäviä toimenpiteitä, vuodeosastohoitoa ja kuntoutusta. Leikkaustoiminta päättyy vuodenvaihteessa.

Tays Pitkäniemessä on pääosa Pirkanmaan psykiatrian ja kehitysvammahuollon palveluista.

Ohessa usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen muutoksista, jotka koskevat potilaiden hoitoa, potilaan lähettämistä Taysiin sekä henkilökunnan asemaa. Lähettäville organisaatioille järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus Hatanpäätä koskevista muutoksista 26.1. klo 12.30-15 Tampereen valtuustosalissa. Kutsu lähetetään lähettäville organisaatioille kuluvalla viikolla.

Mikä muuttuu 2018? Keskeisiä kysymyksiä ja vastauksia

Potilaiden hoito

Muuttuuko jo hoitosuhteessa olevan potilaan hoitava lääkäri tai hoitopaikka?

Vanhat hoitosuhteet jatkuvat pääasiassa normaalisti. Tamperelaisia hoidetaan jatkossakin ensisijaisesti Taysin toimipisteissä Tampereella. Toimipisteiden välillä on tehty työnjako, jonka perusteella on mahdollista, että tutkimukseen tai hoitoon kutsutaan myös muihin toimipisteisiin. Kutsusta on tärkeää tarkistaa, mihin toimipisteeseen potilas on kutsuttu.

Voiko itse valita jatkossa hoitopaikan?

Kiireettömän erikoissairaanhoidon hoitopaikan voi valita mistä tahansa suomalaisesta julkisesta sairaalasta. Valinta tehdään yhdessä lähettävän lääkärin kanssa. Tays toimii yhden sairaalan periaatteella. Potilaan valitessa Taysin tutkimukset ja hoito toteutetaan yhdessä Taysin viidestä sairaalasta työnjaon mukaisesti. Mahdollisuuksien mukaan potilaan toiveet pyritään ottamaan huomioon sairaalaa valittaessa.

Hoidetaanko ketä tahansa pirkanmaalaista nyt myös Hatanpäällä?

Potilaan lähete osoitetaan Taysiin tai sen yhtiöihin Tays Sydänsairaalaan tai Coxaan. Sujuvan hoitoon pääsyn turvaamiseksi potilaalle tarjotaan sitä hoitopaikkaa, jossa on sairaaloiden työnjaon ja potilaan sairauden edellyttämä turvallinen mahdollisuus hoitoon tai toimenpiteeseen. Hatanpäällä, kuten kaikissa Taysin muissakin toimipisteissä, voidaan hoitaa myös muualta Suomesta valinnanvapauden perusteella tulevia potilaita.

Hatanpäällä on voinut asioida myös sähköisesti. Miten jatkossa asioidaan sähköisesti?

Jatkossa myös Hatanpään erikoissairaanhoidon potilaat käyttävät sairaanhoitopiirin sähköistä OmaTays-palvelua. Käyttö aloitetaan asteittain, joten osa nyt sähköisesti hoidetuista palveluita joudutaan hoitamaan aluksi perinteisesti puhelimitse ja kirjeitse. Tavoitteena on, että Hatanpään aiemmat sähköiset palvelut voidaan tarjota OmaTaysin kautta kevään aikana osoitteessa www.omatays.fi. Valtakunnallinen Omakanta-palvelu toimii normaalisti osoitteessa omakanta.fi ja sieltä voi käydä tarkistamassa hoitoon liittyvät asioita.

Mistä voin kysyä lisätietoja itseäni koskevista muutoksista?

Tampereen kaupungin chat-neuvontapalvelu osoitteessa twww.tampere.fi/hatanpaansairaala toimii joulukuussa arkisin klo 8-9.30 ja ti-pe klo 14-15.45. Voit kysyä yleisluonteisia neuvoja Hatanpään sairaalan palveluihin liittyvissä asioissa. Voit lähettää yleisiä kysymyksiä vuoden alusta lähtien myös osoitteella palveluneuvonta(at)pshp.fi. Omaa sairautta koskeviin henkilökohtaisiin kysymyksiin, joiden vastaamiseen vaaditaan potilastietoja, ei vastata palveluneuvonnan kautta. Niihin vastataan hoitoyksikössä tai kutsun lähettäneessä yksikössä.





Potilaan lähettäminen ja muu asiointi

Minne potilaan lähete osoitetaan?

Lähetteet osoitetaan Tays Keskussairaalaan. Lähetteet luetaan ja jaetaan sähköisesti eri toimipisteisiin Taysin sisäisen työnjaon mukaisesti erikoisaloittain. Ajanvarauksia tehdään kaikissa toimipisteissä. Kutsukirjeessä potilas saa tarkemmat yhteystiedot hoitavaan toimipisteeseen.

Millaisia potilaita tutkitaan ja leikataan Taysin eri toimipisteissä?

Poliklinikkatoiminta:

Tays Keskussairaalassa muun muassa lastentaudit ja –kirurgia, käsikirurgia, plastiikkakirurgia, urologia, gastroenterologia, ortopedia, fysiatria, verisuonikirurgia, neurologia, neurokirurgia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit sekä suusairaudet, iho- ja allergiasairaudet, syöpätaudit, gynekologia, raskaus ja synnytykset, sisätaudit, munuaissairaudet, infektiosairaudet, reumatologia- ja reumaortopedia, hematologia, keuhkosairaudet, unihäiriöt, silmäsairaudet, kehitysvammapoliklinikka, lastenpsykiatria.

Tays Hatanpäällä plastiikkakirurgia, ortopedia, silmäsairaudet, fysiatria, neurologia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, gastroenterologia, verisuonikirurgia, yleiskirurgia, gynekologia, sisätaudit, hematologia, reumatologia, kardiologia ja rytminsiirrot (Sydänsairaala), geriatria, bariatria eli lihavuuden hoito

Tays Valkeakoskella erityisesti korva-, nenä- ja kurkkutaudit, neurologia, ortopedia, gynekologia, sisätaudit, lastentaudit, psykiatria, gastroenterologia, urologia, syöpätaudit, yleiskirurgia, infuusiohoidot.

Tays Sastamalassa erityisesti korva-, nenä- ja kurkkutaudit, ortopedia, gynekologia, sisätaudit, lastentaudit, psykiatria, syöpätaudit, urologia, gastroenterologia, verisuonikirurgia, infuusiohoidot.

Leikkaustoiminta:

Tays Keskussairaalassa muun muassa lastenkirurgia, käsikirurgia, plastiikkakirurgia, gastrokirurgia, yleiskirurgia, urologia, ortopedia, reumakirurgia, verisuonikirurgia, korva-, nenä- ja kurkkutautien sekä suusairauksien kirurgia, gynekologinen kirurgia, synnytykset, neurokirurgia ja silmäkirurgia.

Tays Hatanpäällä muun muassa käsikirurgia, ortopedia, plastiikkakirurgia, yleiskirurgia, gastrokirurgia, verisuonikirurgia, gynekologinen kirurgia ja korva-, nenä- ja kurkkutautien kirurgia.

Tays Valkeakoskella erityisesti päiväkirurgiana lastenkirurgia, gastrokirurgia, urologia, neurokirurgia, gynekologinen kirurgia, korva-, nenä- ja kurkkutautien sekä suusairauksien kirurgia.

Tays Sastamalassa erityisesti paikallispuudutuksessa tehtävät toimenpiteet urologiassa ja verisuonikirurgiassa sekä yleiskirurgiassa.





Muuttuvatko yhteystiedot?

Hatanpään puhelinnumerot muuttuvat 10.1.2018. Hatanpään vaihteen uusi numero on 03 311 58000. Virallinen postiosoite on Tays Hatanpää, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, PL 2000, 33521 Tampere ja kirjaamo@pshp.fi. Tays Hatanpään käyntiosoite on Hatanpäänkatu 24, 33900 Tampere.

Laskut lähetetään ensisijaisesti verkkolaskuina. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin verkkolaskuosoite (OVT-tunnus) on 003708265978 ja välittäjätunnus BAWCFI22. Verkkolaskuoperaattori on Basware Oyj sekä lisäksi Pohjola-ryhmä, Danske Bank Oyj ja Nordea. Paperilaskujen laskutusosoite on PSHP Taloustoimisto, PL 2000, 33521 Tampere.

Mistä saa lisätietoja lähetekäytännöistä?

Lähettäville organisaatioille järjestetään keskustelu- ja tiedotustilaisuus 26.1. klo 12.30-15 Tampereen kaupungin valtuustosalissa, osoite Aleksis Kiven katu 14 C. Ilmoittautuminen Nina Pirilälle nina.pirila(at)tampere.fi, 1.1.2018 alkaen nina.pirila(at)pshp.fi.

Henkilöstömuutokset

Miten henkilöstön asema muuttuu?

Hatanpään erikoissairaanhoidon henkilöstön uusi työnantaja ja palkanmaksaja on pääasiassa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Osa hatanpääläisistä siirtyy Istekki Oy:n, Tays Sydänsairaala Oy:n tai Tuomi Logistiikan palvelukseen. Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella. Hallinnollisesti Tays Hatanpää on Taysin toimialue 8. Toimialuetta johtaa toimialuejohtaja.

Sairaanhoitopiirissä sovelletaan kunnallisia työ- ja virkaehtosopimuksia (KVTES, TS TES, LS VES). Tampereen kaupungin henkilöstöetuudet päättyvät ja tilalle tulevat sairaanhoitopiirin henkilöstöetuudet.

Muuttuvatko henkilökunnan yhteystiedot?

Sähköpostit muuttuvat malliin etunimi.sukunimi@pshp.fi. Puhelinnumerot muuttuvat 10.1.2018 alkaen. Uusi vaihteen numero Tays Hatanpäälle on 03 311 58000. Sairaanhoitopiirin muita numeroita koskeva vaihde ei muutu, se on edelleen 03 311611. Virallinen postiosoite on Tays Hatanpää, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, PL 2000, 33521 Tampere ja kirjaamo@pshp.fi. Käyntiosoite ei muutu, se on edelleen Hatanpäänkatu 24, 33900 Tampere.

Miten työssä käytettävät tietojärjestelmät muuttuvat?

Työaikapäätteet vaihtuvat ja käyttöön tulevat uudet Timecon-napit. ICMT-palvelut, mukaan lukien laitehuolto ja varmennekortit, tuottaa Istekki Oy. Suurin osa henkilöstöasioihin ja potilaiden hoitoon käytettävistä tietojärjestelmistä muuttuu, esimerkiksi henkilöstöasiat hoidetaan intran HR-työpöydällä ja potilastietojärjestelmä on Uranus. Laboratoriopalvelut tilataan WebFimlabista, ja veritilaukset tehdään jatkossa sähköisesti.

Muuttuvatko palkat?

Hatanpäällä työskentelevien säännöllisen työajan kokonaispalkka (kuukausipalkka) ei laske Taysiin siirtymisen takia. Palkkojen harmonisointi toteutetaan erikseen laadittavan suunnitelman mukaan.





Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen osoitteessa http://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Alueellinen_yhteistyo/Hatanpaan_ja_Taysin_yhdistaminen/Usein_kysytyt_kysymykset