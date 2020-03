Haukivuoren Houdinin hullu elämä - Aimo Leikkaan elämäkerta ulos maaliskuussa

Aimo Leikas oli haukivuorelainen illuusionisti, kahlekuningas, hypnotisoija ja akrobaatti. Leikaksen repertuaariin kuului hengenvaarallisia numeroita, kuten hirtto ja giljotiini. Tervetuloa kirjan julkistustilaisuuteen tiistaina 17.3. kuulemaan lisää nuorena kuolleen yllytyshullun elämästä.

Aimo Leikas (1947-1976) eli kuin 60–70-luvun Duudsonit. Yllytyshullu, joka hirtti itsensä esimerkiksi koivuun Hymy-lehden pyynnöstä. Hän hypnotisoi pikkutytölle voimat, jolla tyttö voitti aikuisen miehen kädenväännössä. Hän ohjasi koehenkilöä telepaattisesti. Hän myös esitti giljotiininumeron lastenohjelma Simsalabimissa.

Leikas kuoli traagisesti Hartolan syysmarkkinoilla 1976 tehdessään venäläistä rulettia. Hän ampui itseään ohimoon seitsemän katsojan edessä. Yleisö taputti, koska luuli sen olevan osa esitystä.

Liken julkaisemana maaliskuussa ilmestyvä Haukivuoren Houdini kertoo Leikkaan koko tarinan. True crime -henkinen teos etenee hillittömin kääntein kohti epämääräisissä olosuhteissa tapahtunutta kuolemaa. Lähipiiriin haastattelut ja lehtijutut tarjoavat johtolankoja sille, mitä tapahtui ja miksi.

Kirjailija Are Nikkinen (s. 1978) on käsikirjoittaja, dramaturgi ja käsikirjoittamisen opettaja. Hän on ollut mukana kirjoittamassa erittäin suosittuja kirjoitusoppaita Elokuvan runousoppia ja Television runousoppia.

Tervetuloa kirjan julkistustilaisuuteen Otavalle!

Paikan päällä voi nähdä aitoja filmejä Leikkaan hurjista tempuista sekä halutessa haastatella Nikkistä.

Aika: tiistai 17.3.2020

Kello: klo 17-19

Osoite: Uudenmaankatu 10 (1.kerros).