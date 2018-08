Hausjärven Oitissa kokeillaan uutta mini-myymälää

Alkon myymälä remontoidaan syyskuun aikana ja uusi myymälä avataan syyskuun 14. päivä.

Alko haluaa tarjota asiakkaille parasta mahdollista palvelua kaikkialla Suomessa. Taatakseen palvelun lähellä asiakkaita Alkon myymälät joustavat ja reagoivat paikkakunnan kysynnän mukaisesti. Joustoa tehdään esimerkiksi aukioloaikojen avulla ja myymälän koon sekä valikoiman suhteen.

Hausjärven kunnan Oitin taajamassa sijaitseva Alko on ensimmäinen kokeilu uutena pienikokoisena mini-myymälänä. Tavoitteena on toteuttaa tehokas myymälän ja verkkokaupan palvelukokonaisuus.

Oitin myymälä on kompakti palvelupiste, joka on kooltaan noin 50 m2. Näin myös myymälän energiakäyttö vähenee entisestä. Myymälä on keskeisellä paikalla palvelukeskittymässä. Uusi myymälä sijaitsee samassa kiinteistössä, mutta hieman eri paikassa kuin aiemmin. Remontin vuoksi myymälä on suljettuna 10.–13.9.

Myymälän hyllyvalikoima sisältää noin 400 kysytyintä ja ajankohtaista tuotetta. Verkkokaupan noin 8 000 tuotteen valikoima täydentää saumattomasti myymälää, sillä alko.fi:n verkkokaupasta kaikki tuotteet ovat tilattavissa kaikkiin myymälöihin – myös Oittiin.

”Uudella myymäläkokeilulla haluamme varmistaa palvelun myymälässä ja verkossa asiakkaalle parhaiten sopivalla tavalla. Uudessa Alkon minimyymälässä digitaalisuutta on lisätty siten, että asiakas voi hakea verkosta tarkempaa tuotetietoa. Alkolaiset myös opastavat verkkokaupan tilausten tekemisessä. Myymälä on auki suosituimpaan ostosaikaan ja sesonkien aukioloajat huomioidaan erikseen”, kertoo Alkon Etelä-Suomen aluepäällikkö Pirjo Hirvonen.

Myymälä remontoidaan syyskuussa ja uudistettu myymälä avataan perjantaina 14.9.2018. Uudistettu myymälä avataan kello 12.00.

Oitin myymälä on jatkossa pääasiassa auki ma–to kello 13–17, pe 12–18 ja la 11–16.