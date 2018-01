Haussa Etelä-Pohjanmaan kasvuhaluiset yritykset - viime vuoden osallistujalle sparrauksesta löytyi rahoitusratkaisu

Kasvu Open kumppaneineen järjestää nyt ensimmäistä kertaa Etelä-Pohjanmaan Kasvupolun. Alueen yritykset voivat koosta, iästä tai toimialasta riippumatta hakea mukaan eri alojen asiantuntijoiden sparraukseen. Viime vuoden osallistujalle, metallituotteita valmistavalle Team Vesmesille sparraus antoi konkreettisia eväitä kasvuun.

Etelä-Pohjanmaan Kasvupolulla järjestetään maaliskuun 21. päivä Kasvupaja Kauhavalla, jossa kaikki Kasvupolulle mukaan hakeneet yritykset pääsevät kehittämään kasvusuunnitelmaansa puolen päivän työpajassa asiantuntijoiden johdolla.

Kasvu Open on sparrausohjelma, jonka ainutlaatuisen metodin kautta liki 1300 yritystä on saanut vetoapua kasvuunsa. Esimerkiksi viime kaudella Suupohjan Kasvupolulla mukana ollut, kiinteän polttoaineen syöttö- ja materiaalinkäsittelyjärjestelmiä valmistava Team Vesmes Kauhajoelta sai sparrauksesta toimitusjohtaja Kari Anttilan mukaan paljon.

“Kasvu Openin sparraus kannatti ehdottomasti. Meille löytyi oikea rahoitusratkaisu kasvun rahoittamiseen sekä saimme konkreettisia eväitä myyntiin ja markkinointiin. Lisäksi keskustelut asiantuntijoiden kanssa tarkensivat tulevien vuosien kasvusuuntaa”, Anttila sanoo.

Etelä-Pohjanmaan Kasvupolun toteutuksessa on mukana iso joukko kasvupartnereita. Yhteistyö on tuttua jo entuudestaan. Alueella aikaisemmin järjestetty Grow Up -kasvuyrityskilpailu on hitsannut kumppanijoukon yhteistyötä. Nyt Grow Upin tilalla järjestetään Kasvupolku. Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Pertti Kinnunen rohkaisee alueen yrityksiä mukaan maksuttomaan sparraukseen.

”Kasvupolulla on yrityksille luvassa monipuolista osaamista ja näkökulmia useilta asiantuntijoilta. Valtakunnallinen Kasvu Open -sparrausohjelma avaa yrityksille mahdollisuuden laajempaan kontaktiverkostoon ja näkyvyyteen. Kannustan rohkeasti hakemaan mukaan. Sparrauksessa omaa kasvusuunnitelmaa pääsee viemään pidemmälle asiantuntijoiden avulla”, Kinnunen kannustaa.

Kasvupolun sisältö ja eteneminen

Haku yrityksille on avoinna 28.2.2018 asti. Valintakriteerejä ovat mm. liikeidean skaalautuvuus, erottuvuus ja kyky vaikuttaa markkinaansa, kansainvälitysmispotentiaali sekä tiimin uskottavuus. Hakemusten perusteella valitaan mukaan 15 yritystä, joita sparrataan 25.4. Tuurissa ja 23.5.Seinäjoella. Tällöin eri alojen (kasvu, kansainvälistyminen, myynti, rahoitus, markkinointi, johtaminen) asiantuntijat eli myllärit haastavat ja auttavat yrityksiä pääsemään omiin kasvutavoitteisiinsa. Kukin yritys kohtaa kaikkiaan 10 eri mylläriä 45 minuutin mittaisissa luottamuksellisissa tapaamisissa. Alueellinen tuomaristo valitsee 23.5. toisen Kiitoratapäivän päättävässä semifinaalissa kaksi parasta yritystä, jotka etenevät jatkosparrauksiin ja lokakuussa 2018 järjestettävään valtakunnalliseen finaaliin, Kasvu Open Karnevaaliin.

Mukaan sparraukseen voi hakea osoitteessa www.kasvuopen.fi/hae