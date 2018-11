Hautajaiset näyttämöllä

Baltic Circle -teatterifestivaalilla saa kantaesityksensä kuolemaa käsittelevä teos, jonka esiintyjinä nähdään pappi, kanttori, haudankaivaja ja hautaustoimistotyöntekijä. Esitykset on Kanneltalossa 13. ja 14.11.2018.

Pietarilaisen teatteriohjaaja Semjon Aleksandovskin ja moskovalaisen kuvataiteilija Ksenja Peretruhinan yhteistyönä syntyvä dokumenttiteatteriteos Kuolema työssä yhdistää kaksi rituaalia: hautajaiset ja teatteriesityksen.

“Sain idean teokseen työskennellessäni Lappeenrannan kaupunginteatterissa muutama vuosi sitten. Kaupunki oli loppukeväästä hiljainen, ja tulin kiinnittäneeksi huomiota sen suuriin hautausmaihin. Keskustelutuokio haudankaivajaksi esittäytyneen henkilön kanssa sekä lehtiartikkeli siitä, kuinka Suomi on yksi Euroopan nopeimmin ikääntyvistä maista synnyttivät tarpeen tarkastella teemoja dokumenttiteatterin keinoin. Samainen haudankaivaja on yksi Kuolema työssä -teoksen esiintyjistä”, kertoo esityksen ohjaaja Aleksandrovski.

Haudankaivaja, suntio, seurakuntamestari Matti Puumalaisen lisäksi lavalla nähdään pappi ja kirjailija Kai Sadinmaa, kanttori Kaisu Rauhamaa sekä näyttelijä Sara Paavolainen, joka on viime vuosina työskennellyt myös suntiona hautausmaalla ja hautaustoimistossa. Esitys lähestyy kuolemaa arjen työrutiinien, tilastotiedon ja esiintyjien omien kokemusten kautta aikana, jolloin kuolema on viety yhä kauemmaksi ihmisten arjesta laitoksiin ja asiantuntijoiden käsiin.

“Kuolema ja hautajaiset ovat kulttuurissamme tabuja: emme mielellämme puhu, saati kysele niistä. Asenteemme kuolemaa kohtaan voi kuitenkin opettaa meille paljon yhteiskunnassamme tapahtuvista muutoksista”, tiivistää Aleksandrovski.

Semjon Aleksandrovski johtaa pietarilaista Pop Up Teatr -nimistä ryhmää ja nykyteatterin alustaa, joka tekee esityksiä julkisiin tiloihin ja erilaisiin konteksteihin. Kuolema työssä -teoksessa Aleksandrovski yhdistää voimansa moskovalaisen kuvataiteilija Ksenja Peretruhinan kanssa. Peretruhinan töitä ovat esittäneet muun muassa Pushkinin taidemuseo, Havannan biennaali sekä Moskovan nykytaidebiennaali. Kaksikko on työskennellyt yhdessä kokeellisen teatterin, dokumenttiteatterin ja nykyoopperan parissa muun muassa Taganka-teatterissa Moskovassa ja Permin Oopperassa. Heidän töitään on palkittu arvostetulla venäläisellä Golden Mask -teatterifestivaalilla.

Kuolema työssä on Baltic Circle -teatterifestivaalin tilausteos ja se toteutetaan yhteistyössä Kanneltalon kanssa. Esitys on osa Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) koordinoimaa ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa NOKKA-hanketta, joka rakentaa yhteyksiä suomalaisten ja venäläisten teatterintekijöiden kesken.

Baltic Circle -festivaali järjestetään jälleen 13.–18.11.2018. Festivaalin ohjelmistoon kokonaisuudessaan voi tutustua festivaalin kotisivulla osoitteessa www.balticcircle.fi.

Baltic Circle on kansainvälinen teatterifestivaali, joka luo intensiteettejä kaupunkiin, ottaa kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin ja haastaa vuoropuheluun. Festivaali tarjoaa taiteilijoille tilan kuvitella ja kokeilla, mitä teatteri ja esitystaide voisivat olla, ja yleisölle mahdollisuuden kohdata esittävän taiteen uusimpia suuntauksia. Vuonna 2000 perustetun Baltic Circlen pääjärjestäjä on Q-teatteri ry.





Pop Up Teatr: Kuolema työssä

Kanneltalo ti 13.11. ja ke 14.11. klo 18

Liput 20 / 12* € (+ mahd. toim.kulut)

* opiskelija, eläkeläinen, työtön, siviili- tai asepalvelusta suorittava, taiteen ammattilainen

Lippuja esitykseen myyvät Q-teatteri, Tiketti ja Lippupiste

Esityksen kesto: noin 60 min

Kieli: suomi, simultaanitulkkaus englanniksi

Lehdistökuvat:

balticircle.fi/media tai sähköpostitse johanna@balticcircle.fi