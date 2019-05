Hautausmaapappeja voi pian tavata kaikilla Helsingin hautausmailla

Via Crucis lauantaina 20.4. on ohjaaja Ville Saukkosen viimeinen 15.4.2019 08:52:58 EEST | Tiedote

Ville Saukkonen on ohjannut Veli-Pekka Hännisen käsikirjoittaman Via Cruciksen vuodesta 2015 alkaen Helsingissä. Tahtipuikot ovat nyt Saukkosen käsissä viimeistä kertaa. Hän jättää tehtävänsä tyytyväisin mielin, lauantaina 20.4. nähtävä pääsiäisvaellus on nuorten näyttelijöiden näytön paikka.