Hävikkiruoan verkkokauppa Fiksuruoka.fi kolminkertaisti liikevaihtonsa koronavuonna

Yhtiö on vähentänyt ruokahävikkiä jo 4,5 miljoonaa kiloa.



Kotimainen hävikkiruoan verkkokauppa Fiksuruoka.fi kasvaa voimakkaasti. Yhtiön asiakasmäärä ja liikevaihto kolminkertaistuivat viime vuoden aikana. Liikevaihto kasvoi 3,7 miljoonasta 12 miljoonaan. Myös ruokatilausten lukumäärä on ylittänyt puolen miljoonan rajapyykin. Kasvanut suosio on suorassa suhteessa ruokahävikin pienentymiseen – Fiksuruoka.fi on vähentänyt Suomen ruokahävikkiä jo 4,5 miljoonaa kiloa.



“Meidän liiketoiminnassa voi olla ylpeä siitä, että mitä suuremmaksi kasvamme, sitä enemmän teemme hyvää hävikin vähentämiseksi. On ollut ilo huomata, miten innokkaasti suomalaiset ovat lähteneet mukaan hävikin vähentämiseen”, kommentoi yhtiön toimitusjohtaja Juhani Järvensivu.



“Olemme äärimmäisen dataohjattu firma. Hyödynnämme dataa ja analytiikkaa ostossa, hinnoittelussa, digitaalisessa markkinoinnissa sekä verkkokaupan ja asiakaskokemuksen kehittämisessä. Uskon, että se on keskeisin syy menestykseen”, kertoo Järvensivu.



Yhtiö työllistää nykyään yli 20 ammattilaista, sillä on lähes 200 000 asiakasta ja noin 300 tavarantoimittajaa. Tunnettuja yhteistyökumppaneita ovat mm. Orkla Care, Jalostaja ja Nestlé.



Yhteistyö Postnordin kanssa mahdollistaa kuljetukset seuraavana arkipäivänä



Fiksuruoka.fi on aloittamassa yhteistyön PostNordin kanssa varastologistiikan osalta. Tämä mahdollistaa asiakkaille entistä kilpailukykyisemmät toimitukset. Uuden kumppanuuden myötä tilaukset voivat saapua pääkaupunkiseudun alueelle jo seuraavan arkipäivän aikana.



“Olen erittäin innoissani pian alkavasta yhteistyöstä Postnordin kanssa. Uuden kumppanin myötä saamme parannettua toimitusaikoja entisestään ja tehtyä palvelustamme asiakkaille vieläkin paremman”, Järvensivu iloitsee.



Fiksuruoka.fi



Fiksuruoka.fi on ainoa suomalainen hävikkiruoan verkkokauppa. Verkkokaupan valikoima koostuu pääosin suomalaisten valmistajien, maahantuojien ja tukkuketjujen poisto- ja jäännöseristä, jotka ovat vaarassa tulla hävitetyiksi. Syynä voi olla esimerkiksi tuotteen poistuminen valikoimasta, uudistunut myyntipakkaus, liian suuri varasto tai lähestyvä parasta ennen -päiväys.



Fiksuruoka.fi tekee yhteistyötä Suomessa lähes kaikkien isojen kuivaelintarvikkeiden valmistajien ja maahantuojien kanssa. Toimittajina ovat mm. Jalostaja, Nestlé, Orkla Care, Oriola, Fredman ja Läntmannen Cerelia.