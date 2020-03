Hävikkiruokapalvelu Fiksuruoka.fi:n myynti kolminkertaistui viikossa 

Ihmiset ostavat verkosta eniten pastaa, ruoanlaittotuotteita, ketsuppia, wc-paperia ja kastikkeita

Suomalaisen, pääosin tuttujen kotimaisten valmistajien tuotteita myyvän hävikkiruokapalvelu Fiksuruoka.fi:n myynti lähes kolminkertaistui tämän viikon aikana. Normaalia enemmän ostettiin esimerkiksi ruoanlaittotuotteita, pastaa ja riisiä, ketsuppia ja kastikkeita, wc-paperia sekä naposteltavia.

Verkkokauppa myy normaalisti kuukausittain noin 15 000 pakettia, jotka tulevat noin 200 tavarantoimittajalta. “Nyt sekä tilaus-, että asiakasmäärä ovat lähes kolminkertaistuneet. Joidenkin tuotekategorioiden myynti on jopa viisinkertaistunut”, Fiksuruoka.fi:n toimitusjohtaja Juhani Järvensivu sanoo.

Vaikka myynnin kasvu on yrityksen kannalta vaikeiden aikojen keskellä toki positiivinen asia, asiassa on toinenkin puoli. “Tänä vuonna tavoitteemme on vähentää yli 2 miljoonaa kiloa ruokahävikkiä. Tilaamalla ruokaa meiltä, vähentää Suomen ruokahävikkiä ja säästää rahaa. Ruoakaostosten suunnittelu viikon parin tarpeiksi ja ruoan tilaaminen verkosta kotiin on näinä aikoina erittäin fiksua. Mutta liian paljon tilaaminen taas voi aiheuttaa hävikkiä.”

Järvensivun mukaan Fiksuruoka.fi toimii poikkeustilanteessa normaalisti. “Meidän tietääksemme ruoka ei Suomessa ole loppumassa kesken. Verkkokauppamme on auki ympäri vuorokauden eikä ostoksille tarvitse poistua kotoa. Ruoat tulevat kotiin jopa päivässä, korkeintaan kolmessa. Samalla säästää rahaa.”

Fakta Fiksuruoka.fi

Fiksuruoka.fi on ainoa suomalainen hävikkiruoan verkkokauppa. Verkkokaupan valikoima koostuu pääosin suomalaisten valmistajien, maahantuojien ja tukkuketjujen poisto- ja jäännöseristä, jotka ovat vaarassa tulla hävitetyiksi. Syynä voi olla esimerkiksi tuotteen poistuminen valikoimasta, uudistunut myyntipakkaus, liian suuri varasto tai lähestyvä parasta ennen -päiväys.

Fiksuruoka.fi tekee yhteistyötä Suomessa lähes kaikkien isojen kuivaelintarvikkeiden valmistajien ja maahantuojien kanssa Toimittajina ovat mm. Jalostaja, Nestle, Orkla Care, Myllyn Paras, Oriola ja Läntmannen Cerelia.

Fiksuruoka.fi toimittaa ruokapaketteja kaikkialle Suomeen 1-3 arkipäivässä, kumppaneita kuljetuksissa ovat DB Schenker, Posti ja Matkahuolto. Yli 35 euron tilauksilla on ilmainen toimitus.