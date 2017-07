Hävikkiviikkoa vietetään 11.-17.9. Tule mukaan kumppaniksi!

Kuluttaja on Suomen ainoa kuluttaja-asioiden erikoislehti. Me Kuluttajassa puhumme sinun elämästäsi: siihen kuuluvista tuotteista ja palveluista. Autamme sinua ymmärtämään, mikä on totta, mikä tarua ja millä on merkitystä. Lehtemme puolueettomat, kansainvälisenä yhteistyönä tehdyt testit kertovat asioista olennaisen.