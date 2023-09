Hävikkiviikon vinkit talteen – lompakko ja ympäristö kiittävät

Ruokahävikki on alun perin syömäkelpoista roskiin päätynyttä ruokaa, jonka synty olisi voitu välttää ennakoimalla paremmin ruoan kulutusta tai valmistamalla tai säilyttämällä ruoka toisin. Myös epävarmuus ja väärinymmärrykset aiheuttavat kodeissa turhaa ruoan hukkaan heittämistä.

”Hävikkiviikolla pyritäänkin korjaamaan ruoan säilyvyyteen liittyviä yleisiä väärinkäsityksiä, vaikuttamaan hävikkiä aiheuttaviin tapoihin sekä jakamaan muita konkreettisia keinoja arjen hävikin vähentämiseen”, Kuluttajaliiton vastuullisuusasiantuntija Jenni Vainioranta vinkkaa.

Ruokahävikkiä syntyy ruokaketjun kaikissa vaiheissa, mutta kaikkein eniten kotitalouksissa. Siksi Hävikkiviikolla ruokahävikistä viestitään erityisesti kuluttajille.

”Ruokahävikin vähentäminen on fiksua sekä kuluttajan oman rahankäytön, että ympäristön näkökulmasta. On turha tuottaa ruokaa, joka sitten jätetään käyttämättä”, toteaa Vainioranta.

Pidä siis silmällä Kuluttajaliiton ensi viikon tiedotteita - kuulet lisää ratkaisuista arjen ruokahävikin vähentämiseksi!

Tämän vuoden teemana kasvis- ja leipähävikin vähentäminen

Tänä vuonna hävikkitalkoisiin haastetaan erityisesti nuoria aikuisia ja taklataan leipä- ja kasvishävikkiä. Kasvikset ovat yksi yleisin hukkaan heitettävä elintarvike, vaikka monesti juuri kasviksia olisi aika helppo pelastaa hävikiltä, kertoo Vainioranta.

Eniten hävikkiä syntyy kotitalouksissa vihanneksista, juureksista ja perunoista (23 %), toiseksi eniten hedelmistä (16 %). Kuluttajaliiton kyselyn (n = 2176) mukaan ruokahävikki on erityinen haaste nuorille aikuisille (18–30-vuotiaat). Tulosten mukaan nuoret aikuiset hukkaavat selvästi useammin syömäkelpoista ruokaa kuin muut ikäryhmät ja olivat vähemmän innokkaita hävikin vähentämiseen nyt tai tulevaisuudessa kuin heitä vanhemmat ikäpolvet.

Ruokahävikin vähentämisen haasteisiin vastataan pian alkavalla kampanjaviikolla jakamalla konkreettisia vinkkejä ruoan oikeaoppiseen säilyttämiseen ja kuluttajien kotitaloustaitojen kartuttamiseen.

”YK:n kestävän kehityksen tavoitteena on vähentää ruokahävikkiä ruokaketjun kaikissa osissa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää meidän kaikkien panostusta”, Vainioranta muistuttaa.

Kaikki mukaan hävikkitalkoisiin!

Hävikkiviikko on Kuluttajaliiton koordinoima viestintäkampanja, jonka tavoite on herättää keskustelua ruokahävikistä ja lisätä ruoan arvostusta. Hävikkiviikkoa on vietetty vuodesta 2013 lähtien. Kampanjaan on osallistunut vuosittain lukuisia erilaisia organisaatioita ja yksittäisiä kuluttajia omilla toimillaan ja tempauksillaan. Kampanjaviikkoa rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.