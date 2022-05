Havulatva on saanut Suomessa vielä harvinaisen hiilensidonnan ISO-sertifikaatin

Inspecta Sertifiointi on myöntänyt kansainvälisen standardin mukaisen ISO 14064-2:2019- sertifikaatin Havulatvalle toisena yrityksenä Suomessa. Tämä on kuitenkin ensimmäinen sertifikaatti, jonka Inspecta on myöntänyt kivennäismaan hiilensidonnalle.

Inspecta Sertifioinnin tuoteryhmäpäällikkö Timo Soinisen mukaan sertifikaatti on todistus siitä, että kasvatusmetsän lannoituksella voidaan lisätä hiilinielun tehokkuutta eli metsän kykyä sitoa ilmasta enemmän hiilidioksidia. Tämä todennetaan säännöllisillä mittauksilla.

Hiilikompensaatiossa kaikki voittavat

Ympäristötietoisuus on globaalisti kasvava trendi. Yritykset laskevat hiilijalanjälkensä ja hakevat uusia toimintamalleja tavoitteenaan päästövähennykset, ja monet yritykset tavoittelevat myös hiilineutraaliutta. Kaikkia päästöjä ei ole mahdollista tai kustannustehokasta välttää, mutta niitä voidaan kompensoida kasvattamalla hiilinieluja. Havulatvan menetelmä on tutkijoiden mukaan yksi tehokkaimmista ja nopeimmista keinoista hiilen sitomiseksi ilmakehästä.

Havulatvan hiilikompensaatiomallissa päästöjään hyvittävä yritys maksaa metsähankkeen kustannuksista sekä mahdollistaa lannoitushankkeet, jotka jäisivät ilman tukea toteutumatta. Metsänomistaja puolestaan sitoutuu siihen, ettei hankealuetta käsitellä kahdeksaan vuoteen. Hankealueella hiilensidontatoimia voidaan toistaa useamman kerran, mikä edelleen tehostaa metsäalueen hiilinielua.

- Saamamme sertifikaatti on osoitus käyttämämme hiilensidonnan menetelmän tehokkuudesta. Se on käsittääksenivirallisesti ensimmäisenä Suomessa myönnetty kivennäismaalle, joten olemme tässä suhteessa edelläkävijä.

- Mielestäni yritysten ja kuluttajien tulisi ajatella kompensaatiota keinona opetella tulevaisuuden hiilineutraaliuteen. Kompensaatio pehmentää muutosta tulevaisuuden hiilineutraalien palveluiden käyttöön ja ostamiseen. Päästöjen kompensaatiossa kaikki voittavat: metsänomistajat voivat parantaa metsän kasvua ja lisätä hiilinieluja kompensaatiomaksujen avulla, kompensoiva yritys hyvittää päästöjä, joita ei voi kokonaan poistaa, sekä loppukäyttäjillä on mahdollisuus tehdä ympäristön kannalta parempia valintoja. Mutta isoin voittaja on ilmasto, sillä hiilikompensaatiolla voidaan hidastaa ilmastonmuutosta nopeasti,kiteyttää Havulatvan toimitusjohtaja Samuli Kallio.

Samuli Kallio on paikalla Hiidensidonta 2022 -tapahtumassa 24.5.2022.

