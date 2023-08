Hedin Automotiven ja Auto Oy Vesa-Matin välinen yrityskauppa saatu päätökseen

Jussi Rättyä Hedin Automotiven vaihtoautoista vastaavaksi liiketoimintajohtajaksi 25.5.2023 09:16:36 EEST | Tiedote

KTM Jussi Rättyä (40 v.) on nimitetty Hedin Automotive Oy:n vaihtoautojen liiketoimintajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 10.8.2023 alkaen. Tehtävässään Jussi vastaa Hedin Automotiven vaihtoautoliiketoiminnoista ja niiden kehittämisestä. Rättyä raportoi tehtävässään Hedin Automotiven toimitusjohtaja Mikko Mykrälle. Rättyällä on monipuolinen ja pitkä kokemus autoalalta. Hedin Automotivelle hän siirtyy Veholta, jossa Rättyä on viimeksi toiminut käytettyjen autojen liiketoimintajohtajana. ”On hienoa päästä mukaan vahvistamaan Hedin Automotiven vaihtoautojen liiketoimintoja ja Suomen maayhtiön johtoryhmää. Koko autoala on murroksessa ja myös vaihtoautokaupan tulee muuttua sekä kehittyä markkinoiden vaatimusten mukaisesti. Kansainvälinen yhtiö tarjoaa mielestäni hienot lähtökohdat ja mahdollisuudet vaihtoautokaupan uusien konseptien, digitaalisten ratkaisujen ja asiakaskokemuksen kehittämiseen”, Rättyä sanoo. ”Jussi Rättyä tuo yhtiöömme vahvaa