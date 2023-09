”Hei, tahdotko olla kuuluisa?” – Topelius-palkitun kirjailijan Seelanti on vangitseva kertomus tosi-tv-ohjelmaan autiosaarella osallistuvista nuorista

Maalaisromanttisen Jylhäsalmi-sarjan villimpi kaupunkilaisserkku hurmaa vauhdikkailla juonenkäänteillä. 12.5.2023 10:03:35 EEST | Tiedote

Kirsi Pehkosen Siru Valpas -uutuussarjassa tuttua on koukuttavan viihdyttävä kerronta, ja uutta on urbaani miljöö ja rämäpäinen päähenkilö. ”Ronskimpaa ja vauhdikkaampaa tekstiä on hauska kirjoittaa”, Kirsi Pehkonen kiteyttää.