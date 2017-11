Heikki Hela: ”Mun tärkein työkalu on tää hieno bändi”

Muusikko-näyttelijä Heikki Hela julkaisee kuudennen albuminsa 15.11.2017. Albumi kantaa nimeä Yhdessä & Erikseen. "Albumista tuli runsas kokonaisuus – nippu aika erilaisia kipaleita eri tyylien lomassa. Rock’n’rollista reggae-sävyihin, soulista latino-tunnelmiin”, Hela luonnehtii.

Viime vuonna Saaren taa -single keinutteli itsensä radioiden soittolistoille; tänä keväänä julkaistu Maanantaikappale puolestaan kertoi siitä, kun kaikki ei aina menekään ”ihan niin kuin Strömsössä”. Nämä singlet saivat kesällä ja syksyllä jatkoa kokonaisen teema-ep -sarjan verran: Yhdessä-ep sai vastakappaleekseen Erikseen-ep:n. Näiden kappaleiden ympärille muodostuu nyt Helan uuden Yhdessä & Erikseen -albumin runko. Tuoreimpana ennakkosinglenä lohkaistiin viime kuussa rumba, Kuubalainen mies.

Hela on halunnut musiikkia tehdessään pysyä perinteisessä ajattelutavassa siitä, että albumi on kokonaisuus. Hän myös arvostaa pitkäjänteistä työskentelyä soittajiensa kanssa. ”Muusikolle on tarjolla nykyään paljon hienoja työvälineitä, koneet hoitaa tarvittaessa melkein kaiken - mutta eivät musiikin sielua. Siksi mun tärkein työkalu on tää hieno bändi; Anssi Nykänen, Harri Rantanen, Jarmo Nikku ja Okke Komulainen ovat soittaneet kanssani vuodesta 1994 saakka. Jossain määrin tää uus levy on siis vähän vanhanaikainen. Biisit on kuitenkin taltioitu tuoreutta vaalien ja laulujen aiheet tulevat tästä ajasta: yhdessä elämisen ilosta ja erikseen olemisen viileydestä”, Hela kertoo.

”Vaikka muusikot rakastaa kimpassa soittamista, hauskanpitoakin, on tässä ollut johtoajatuksena tehdä kuulijalle kiinnostavaa, helposti kuunneltavaa suomalaista rytmimusiikkia. Ja on ollut kunnia huomata, kuinka lojaalisti fanit ovat ottaneet uutta musiikkiani vastaan.”

Heikki Hela tunnetaan muun muassa legendaarisen Kummeli-ryhmän jäsenenä. Hänen laulajauransa alkoi 1980-luvulla, ja tunnetuimpina kappaleina ovat muun muassa Uneton yö ja Hillitön hopeinen kuu. Vuonna 1994 Hela palkittiin Emma-gaalassa Miessolisti-tulokkaana. Hän on uransa aikana julkaissut yhteensä kuusi albumia sekä lukuisia single-lohkaisuja.

Uuden albumin levynjulkaisukeikat ovat:

15.11. Telakka, Tampere

21.11. Semifinal, Helsinki