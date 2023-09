Heikki Nenonen: Matkalla Berliinissä kuljetaan kaduilla, historiassa ja mielen maisemissa

Helsinkiläinen valokuvaaja ja pappi Heikki Nenonen vaeltaa kirjassaan Hetkiä Berliinissä. Kaupunki kulkijan silmin keskellä ikonista kaupunkia, ottaa valokuvia ja tekee muistiinpanoja tunnelmista. Esseiden muodossa matka kulkee paikasta ja tunnelmasta toiseen ja avaa lukijalleen näkymiä kaupungin täyteen ahdettuun historiaan. ”Pyrin johdattamaan lukijaa paitsi kaupungin kaduille myös sen historian rikkaisiin kerrostumiin sekä mielensisäisiin maisemiin, joita näetty ja koettu avaa. Fyysistä matkaa tehdessään ihminen aina tekee myös henkistä matkaa”, Nenonen toteaa. ”Lisäksi Berliini on minulle hyvin visuaalinen kaupunki enkä osaa kulkea siellä ilman kameraa. Vuosien varrella otetuista matkakuvista muodostui kirjaan muutama kuvaessee.”

Kirjan esseet kytkeytyvät kaupunginosiin, rakennuksiin ja muistomerkkeihin, mikä mahdollistaa kirjan käyttämisen vaikkapa Berliinin vierailun päiväreittien suunnittelussa. Käytännön yksityiskohtia ja ohjeita teksti ei kuitenkaan tarjoa vaan pyrkii rikastamaan matkantekoa tunnelmakuvien ja avoimiksi jäävien henkisten ja hengellisten kysymysten kautta. Läpileikkaavana syvätasona kirjassa on ihmisen pohdinta olemassaolostaan, yksinäisyydestään ja tuntemattomuudestaan keskellä suurta maailmankaupunkia. Ihminen on yksin ja lopulta vain vieras kaupungissa – ja jopa omassa elämässään. Näitä tunnelmia avataan eri näkökulmista.

Nenosen Berliinin-hetket sijoittuvat niin länteen Teufelsbergin kukkulalle kuin syvälle Itä-Berliinin Köpenickiin. Lännen ja idän välissä kuljetaan mm. Warschauer Straßen asemalla, Tiergartenin ilta-auringossa ja Muistokirkon hämärissä. Käsittelynsä saavat muurin eri vaiheet, DDR-muistomerkit, kaupungin natsihistoria, parhaat valokuvauspaikat ja katuruokakulttuurin hienoimmat yksityiskohdat. Jopa kebabkioskin pitkässä jonossa voi pohtia syntyjä syviä, kuten odottamisen kokemusta Augustinuksen filosofisten oivallusten valossa.

”Tämä on erilainen matkakirja. Se ei vaadi lukijaansa edes lähtemään matkalle, vaikka eihän sekään kiellettyä ole. Luotan silti siihen, että kirja on matka jo itsessään: matka eurooppalaisen metropolin, yhteisen historiamme sekä ihmismielen maisemiin”, kiteyttää Nenonen.

Heikki Nenonen on valokuvaaja, viestintäyrittäjä ja pappi, joka on vieraillut Berliinissä lukuisia kertoja saamatta koskaan kyllikseen. Hetkiä Berliinissä on hänen esikoiskirjansa.

Heikki Nenonen: Hetkiä Berliinissä. Kaupunki kulkijan silmin. Kirjapaja 2023. 170 s. Kansi Petri Kovács. ISBN 978-952-354-864-0. Kl 44.11/17.3. Ilmestyy syyskuussa 2023.

