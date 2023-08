Heinäkuu villitsi museokävijät – Museokorttia vingutettiin ennätykselliset puoli miljoonaa kertaa!

Kotimaanmatkailu ja museovierailut osana kesälomaa ovat kasvattaneet suosiotaan vuosi vuodelta. Tänä kesänä museot ovat olleet poikkeuksellisen suosittuja. Heinäkuussa käytettiin Museokorttia 40 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Museokäyntejä kertyi lähes puoli miljoonaa, 470 000. Vuoden 2022 heinäkuun käyntimäärä, 330 000, rikkoi myös senhetkisen ennätyksen.

Suomalaiset ovat vinguttaneet Museokorttia jo nyt enemmän kuin koko viime kesänä yhteensä. Korttia on käytetty toukokuusta heinäkuuhun ennätysvilkasta tahtia. Viime vuoden toukokuusta elokuuhun korttia käytettiin 760 000 kertaa. Nyt käyntejä on kertynyt toukokuusta alkaen jo 840 000. Jos ennätystahti jatkuu, rikotaan miljoonan kesäkäynnin raja. Silloin myös koko vuoden Museokortti-käynnit tulevat ylittämään aiemmat ennätykset.

– Kesällä museoissa käydään perinteisesti paljon, mutta tämän kesän kävijämäärät ovat ylittänet kaikki odotukset. Väkeä vetää paitsi suuret museotapaukset, kuten Kiasman Tom of Finland, Ateneumin Albert Edelfelt ja Designmuseon Kustaa Saksi, mutta myös pienemmät ja erikoisemmat kohteet ympäri maan. Kun kohteita on 370, löytyy kesäreiteiltä aina uutta koettavaa, kertoo Museokortin markkinointi- ja viestintäpäällikkö Marjo Vänttinen.

Museokortti on jatkanut suosiotaan vuodesta toiseen. Museokortilla vierailtavia kohteita on jo lähes 370 eri puolilla Suomea. Tänä vuonna uusia kohteita on liittynyt jo 14, joiden joukossa on muun muassa uusi taidemuseossa Chappe ja Aalto2-museokeskus.

Museokortti on myös suosittu reissukaveri kotimaanmatkoilla. Museokortilla saa sekä sisäänpääsyn museoihin että alennuksia hotelleista, ravintoloista ja muista yhteistyökumppaneiden palveluista. Monet museokorttilaiset ovat myös tarttuneet Museokortin matkavinkkeihin, josta löytää ideoita kotimaanmatkailuun. Palvelusta löytyy 36 matkaideaa, jotka yhdistävät museoita, nähtävyyksiä ja luontoelämyksiä.

Museokortti vuoden mittainen pääsylippu lähes 370 kohteeseen. Museokortti-toiminnasta vastaa FMA Creations Oy, joka on kokonaan Suomen museoliitto ry:n omistama ja kuuluu Museoliitto-konserniin. Museokortti-järjestelmän tuottamat tulot palautetaan suomalaisille museoille kävijämäärien perusteella, eikä järjestämällä ole museoalan ulkopuolisia edunsaajia.