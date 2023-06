Heinäkuun tärpit nuorille Helsingissä

Helsinki ei hiljene heinäkuussa vaan nuorille löytyy tekemistä läpi koko kesän. Suurin osa kesätekemisestä on maksutonta. Tarjolla on myös vapaamuotoista yhdessä tekemistä ja hengailua ilman ennakkoilmoittautumista. Ohjelmassa on urheilua, pelaamista, työpajoja ja erilaisia elämyksiä. Nuoret voivat nauttia skeittikokeiluista, tietokone- ja lautapeleistä, luovista työpajoista ja tutustua Helsingin museoihin tai vaikka osallistua maatilan askareisiin ja vierailla kasvitarhalla. Ystäviä ja tekemistä löytyy myös nuorisotaloilta ja nuorten kesäkahviloista.

Helsinki ei hiljene heinäkuussa vaan tekemistä löytyy koko kesän. (Kuva: Kristian Autio)

Liikuntaa ja pelaamista Nutafudikseen ovat tervetulleita kaikki nuoret taidoista riippumatta. Herttoniemenrannan ja Vuosaaren liikuntapuistoissa pelataan, kisaillaan ja höntsätään rennossa ilmapiirissä nuoriso-ohjaajien kanssa. Toimintaa on viikon jokaisena arkipäivänä maanantaista perjantaihin heinäkuun ajan. Eläintarhan Skeittikontilla järjestetään ilmaisia skeittikokeiluja opettajan ohjauksella tiistaisin ja perjantaisin. Skeittikokeilut eivät vaadi ennakkoilmoittautumista, kaikenikäiset ovat tervetulleita ja aiempaa kokemusta skeittaamisesta ei edellytetä. Skeittikontti on turvallinen paikka, jossa voit oppia uutta ja pitää hauskaa yksin tai yhdessä kavereiden kanssa. Kontilta löydät lautalainaamon, josta voit panttia vastaan lainata itsellesi sopivan laudan ja suojia. Skeittikontti on auki maanantaista perjantaihin klo 11–19. Hikistä Peliheinäkuuta vietetään Maunula-talon Metsäpurosalissa arkisin klo 12–19. Hikisessä Peliheinäkuussa on voit pelata monia erilaisia PC-pelejä, lautapelejä ja korttipelejä. Hikinen Peliheinäkuu on maksuton eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. PC-, konsoli- ja lautapelejä voit myös pelata nuorisotaloissa eri puolilla kaupunkia. Peli ja digitoimintaa on esimerkiksi nuorisotalo Merirastissa. Merirastissa voit tietysti tehdä ihan niitä normaaleja nutajuttujakin: pelata bilistä ja pingistä, hengailla tai jutella ohjaajien kanssa. Merirastissa on myös bänditila, johon voit tulla vain soittamaan. Sieltä löytyvät kaikki soittamiseen tarvittavat välineet kuten piano, rummut, mikit ja vahvistimet. Luovuutta ja elämyksiä Nuorten Saarigalleria Vartiosaaressa järjestää nuorille maksuttomia taide-, nikkarointi-, kivi- ja korupajoja. Heinäkuussa Saarigalleria on avoinna 21.7. asti tiistaista perjantaihin kello 12.00–17.30. Työpajat pidetään kello 13 ja 17 välillä. Syötävä Puisto Mustikkamaalla tarjoaa upeat puitteet luovalle työskentelylle. Puistossa järjestetään lapsille ja nuorille maksutonta ympäristötoimintaa. Puistossa pääset esimerkiksi tekemään kädentaitoja, ympäristötaidetta, luonnonkosmetiikkaa, hoitamaan kanoja, ja osallistumaan viljely- ja puutarhatoimintaan. Voit tulla tutustumaan puiston toimintaan vapaamuotoisesti sen aukioloaikoina tiistaista perjantaihin klo 12–16. Kesällä kannattaa tutustua Helsingin monipuoliseen museotarjontaan ja näyttelyihin. Kaupunginmuseoon, Hakasalmen huvilaan ja moniin muihin museoihin on alle 18-vuotiailla aina vapaa pääsy. Haluaisitko silittää lehmää tai harjata vuohta Fallkullan kotieläintilan eläimet ovat nähtävillä päivittäin klo 10–14. Tilalla voit tutustua perinteisiin kotieläimiin: lampaisiin, vuohiin, nautoihin, ankkoihin, kanoihin, kaneihin ja hevosiin. Tilalla voi vierailla omatoimisesti ja sinne on vapaa pääsy. Jos taas haluat kokeilla kotieläintilan töitä, niin työnjaoissa pääset siivoamaan karsinoita ja tekemään muita navettatöitä, hoitamaan ja puuhailemaan erilaisten eläinten kanssa. Voit esimerkiksi päästä pesemään lehmää, harjaamaan vuohta tai seurustelemaan kanien kanssa. Joinakin päivinä myös leivotaan ja tehdään kädentaitoja. Heinäkuun työnjakoihin ilmoittaudutaan etukäteen aina edellisen viikon maanantaina. Kumpulan koulukasvitarhalle olet tervetullut vierailulle aina kun portit ovat avoinna, yleensä arkisin noin klo 9–16. Voit moikata kesäkanoja, tutustua viljelyksiin ja puutarhaan. Kumpulan koulukasvitarhalla on myös nuorten suunnittelema ekologinen luontokahvila Café Raparperimeri, jossa järjestetään erilaisia maksuttomia työpajoja. Leikkipuistot auki myös heinäkuussa Helsingin leikkipuistot tarjoavat lapsiperheille ja koululaisille kesällä mukavaa ja monipuolista tekemistä, ohjattuja toimintatuokioita ja tapahtumia turvallisessa ympäristössä. Leikkipuistot ovat avoinna arkipäivisin myös heinäkuussa, toiminta on maksutonta eikä siihen tarvitse ilmoittautua. Jokaisessa auki olevassa leikkipuistossa järjestetään myös kesäruokailu. Kesäruoka on maksuton ja se tarjotaan arkipäivisin klo 12 alle 16-vuotiaille. Nuorisopalvelut toimivat koko kesän Nuorisopalveluilla on toimintaa koko kesän, ja jalkautuvia nuorisotyöntekijöitä voi tavata joka päivä kaupungilla, kauppakeskuksissa ja tapahtumissa. Heinäkuussa auki olevissa nuorisotaloissa kuten keskustakirjaston Oodissa ja Itäkeskuksen Kipinässä voit viettää aikaa ystävien kanssa tai osallistua erilaisiin aktiviteetteihin. Malmilla järjestettävä Nuorten Malmi! -kesätoiminta on nuorten itsensä suunnittelemaa, joten luvassa on kivaa yhteistä tekemistä, joka ei vaadi ennakkoilmoittautumista. Nuorten Malmi! tapahtuu arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 14.00–20.30. Pikku Huopalahden nuorisotalo tarjoaa kesällä runsaasti hauskaa avointa tekemistä nuorille. Luvassa on kaikkea askartelusta ulkopeleihin ja retkiin. 10.–13.7. Pikkiksen nutalla vietetään Roskista taidetta & kierrätys -viikkoa. Huomaa hyvä! -viikkoa vietetään 17.–20.7. Viikon tavoitteena on omien ja muiden vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen. Kallahden nuorisotalon takapihalla on nuorten oma kesäkahvila Cataleya. Kaikenlaisten nuorten kohtaamispaikassa voit osallistua viikoittain vaihtuvaan toimintaan. Runopajassa 20.7. klo 15 tehdään kesästä inspiraatiota kerääviä runoja hyödyntäen poistokirjoja, saksia ja liimaa. Voit kokeilla myös blackout poetry -tekniikkaa, jossa runo nousee esiin toisen tekstin sanoista mustaamalla tussilla ylimääräiset sanat pois. Kesäkahvila Cataleya on auki 21.7. asti maanantaista perjantaihin klo 12.30–18.30. Muitakin ihania nuorten kesäkahviloita on eripuolilla Helsinkiä, esimerkiksi kahvila Linnunpesä Pihlajamäessä, kahvila Kilikuppila Fallkullassa ja Månsas Deli Maunulassa. Monissa kahviloissa esiintyy nuoria muusikoita ja taiteilijoita. Kesäkahvilat ovat nuorten suunnittelemia ja pyörittämiä. Aukioloajat löydät verkko-osoitteesta https://nuorten.hel.fi/kesakahvilat/ Nauti heinäkuusta Helsingissä! Seuraa Nuorten Helsinki -sivustoa ja Helsingin kaupungin tapahtumakalenteria, jotta pysyt ajan tasalla kaikista tapahtumista ja aktiviteeteista. Myös Nuorten Helsinki Instagramista (@nuortenhelsinki) löydät vinkkejä ja inspiraatiota kesätekemiseen.

