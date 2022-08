Heinäkuussa Pohjois-Karjalassa satoi runsaasti ja oli lämmintä

Ilmatieteen laitoksen mukaan heinäkuu oli Pohjois-Karjalassa hieman tavanomaista lämpimämpi. Sekä Valtimon että Joensuun mittauspisteellä heinäkuun keskilämpötila oli vajaan asteen pitkän ajan keskiarvoa (1991–2020) korkeampi.

Kuukauden sademäärä oli Pohjois-Karjalan maakunnassa selvästi tavanomaista runsaampi. ELY-keskuksen mittauspisteessä Kontiolahden Jakokoskella sademäärä oli 107 mm, kun pitkän ajan keskiarvo on 75 mm. Puntarikoskella sademäärä oli 124 mm, kun normaalisti se on 77 mm. Jänisjoella Ruskeakoskella sademäärä oli 94 mm, kun normaalisti se on 78 mm. Koitajoen mittauspisteessä Lylykoskella sademäärä oli 93 mm, kun normaalisti se on 78 mm.

Maakunnan järvien vedenkorkeudet olivat heinäkuun lopussa yleisesti ottaen hyvin lähellä ajankohdan keskiarvoa. Orivesi-Pyhäselän vedenkorkeus oli edelleen heinäkuun lopussa noin 10 cm ajankohdan keskitason yläpuolella, mutta oli laskussa heinäkuun ajan. Ennusteen mukaan vedenkorkeus jatkaa laskuaan loivasti elokuun ajan, mutta pysyy hieman keskimääräistä korkeammalla.

Pielisen vedenkorkeus oli heinäkuun lopussa vajaan 10 cm keskimääräistä ylempänä. Ennusteen mukaan vedenkorkeus jatkaa laskuaan elokuun ajan. Vedenkorkeus pysyy elokuun ajan hieman tavallista korkeammalla.

Kajoonjärven vedenkorkeus oli heinäkuun lopussa samalla tasolla kuin pitkän aikavälin keskiarvo. Viinijärven sekä Juojärven vedenkorkeus oli 1 cm, Ruunaan 3 cm, Kermajärven 5 cm ja Varisveden 7 cm ajankohdan keskiarvoa ylempänä. Vastaavasti Pyhäjärven vedenkorkeus oli heinäkuun lopussa 5 cm tavanomaista alempana.

Jokien virtaamat olivat hyvin lähellä ajankohdan keskiarvoa, joskin runsaiden sateiden aikaan virtaamat ovat nousseet hetkellisesti paikoitellen. Pielisjoen sekä Koitajoen keskivirtaamat olivat heinäkuussa hieman tavanomaista suurempia. Lieksanjoen ja Puntarikosken keskivirtaamat olivat heinäkuussa hieman tavanomaista pienemmät.

Myös pienempien jokien keskivirtaamat olivat lähellä ajankohdan keskiarvoa. Höytiäisen kuukauden keskivirtaama oli Puntarikoskella noin puolet tavanomaista pienempi. Saramojoen keskivirtaama Roukkajankoskella oli noin kolmanneksen tavanomaista pienempi. Ennusteiden mukaan virtaamat nousevat hieman elokuun aikana.

Heinäkuun lopussa oli pohjavedenkorkeus Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen mittauspisteissä Nurmeksen Juutilankankaalla ja Ilomantsin Kuuksenvaarassa 16–62 cm tavanomaista ylempänä.

Pintaveden lämpötila oli 3.8.2022 aamulla Pielisjoella Joensuussa 19,0 °C ja Pielisellä Nurmeksen laivarannassa 19,0 °C. Pielisjoen pintavesi oli 0,1 °C tavanomaista lämpimämpää, kun Pielisen pintavesi oli 0,4 °C tavanomaista lämpimämpää.