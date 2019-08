Heinäluoma: Joskus myös suurinta on puolustettava – Sote-erillisratkaisussa taattava luotettavat lähipalvelut pääkaupunkiseudulle

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman mukaan hallitus selvittää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelussa Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen erillisratkaisun yhteistyössä alueen kaupunkien ja kuntien kanssa. Tämä tavoite on Uudellemaalle erittäin keskeinen. Tänään hallituksen järjestämässä keskustelutilaisuudessa alueen kuntien ja sote-toimijoiden keskeiset päättäjät olivat asiasta samaa mieltä.

”Joskus myös suurinta on puolustettava. Pääkaupunkiseutu on maan väkirikkain alue, jolla on jo tällä hetkellä riittävän suuret hartiat sote-palvelujen järjestämisessä. Tähänkin saakka erikoissairaanhoito on toiminut varsin hyvin ja ongelmat ovat olleet perusterveydenhoidosta ja vanhustenhoidossa,” painottaa kansanedustaja, SDP:n Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma.

”Uudellamaalla asuu 1,6 miljoonaa ihmistä, joista pelkästään Helsingissä lähes 650 000. Uusimaa on merkittävästi suurempi kuin muut maakunnat ja alueen suurten kaupunkien haasteet ovat toisenlaiset kuin muualla maassa. Sote-ratkaisussa tämä tulee huomioida”, Heinäluoma toteaa.

Rinteen hallitusohjelman mukaan erillisratkaisun mahdollisuus selvitetään vuoden 2019 loppuun mennessä.