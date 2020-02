Heinolan S-market uudistui täysin

Uudistettu S-market on viihtyisä, avara ja energiatehokas. Myymälän palveluvalikoima kasvoi muun muassa kahvipisteellä ja sen yhteydessä olevalla oleskelutilalla sekä mehustamolla. Palvelutori uudistettiin uuden ajan Ruokatoriksi. Remonttiavajaisia vietetään 20.–22. helmikuuta.

S-market Heinolan talotekniikkaa uudistettiin remontissa, ja myös myymälän kaikki kylmälaitteet ovat uusia.

– Uudet kylmälaitteet ovat ovellisia, ja niissä on waterloop-järjestelmä, ryhmäpäällikkö Erja Kaila kertoo.

Waterloop-tekniikassa jokaisessa kylmäkalusteessa on oma propaania kylmäaineena käyttävä koneistonsa, ja lämpö siirretään ulos erillisellä vesi-glykolikiertoisella järjestelmällä.

Kylmäkalusteiden lisäksi uusittiin hedelmä- ja vihannesosaston, leipäosaston sekä juomaosaston kalusteet. Myymälän sisääntulon läheisyyteen lisättiin take away -välipalatuotteita helpottamaan nopeaa ostamista.

Moderni myymälämiljöö on aiempaa avarampi ja valoisampi.

– Käytäville saatiin remontin myötä lisää leveyttä, ja myös kassa-alueesta tuli avarampi uudistuksen myötä, iloitsee marketpäällikkö Tero Vehko.

Uudet pikakassat ja diginäytöt helpottavat kaupassa asiointia. Modernin tekniikan lisäksi Heinolan S-marketin palveluvalikoima kasvoi kahvipisteellä ja sen yhteydessä olevalla oleskelutilalla, paistopisteellä, mehustamolla ja uuden ajan Ruokatorilla. Myymälästä saa nyt myös paikan päällä tehtyjä smoothieita.

– Ruokatorin myötä muun muassa lämpöisen valmisruoan valikoima kasvoi, mainitsee Erja Kaila.

Marketpäällikkö Tero Vehkon mukaan Heinolan S-market on tietyllä tavalla profiloitunut kylän kohtaamispaikaksi. Jatkossa se on sitä vielä vähän enemmän.

– Laitoimme myymälän puolelle muutaman penkin, jos asiakas haluaa istahtaa alas kauppareissunsa aikana – vaihtaa vaikka kuulumiset tuttavansa kanssa, Vehko kertoo.

Eteisaulan kahvipisteeltä löytyy mikroaaltouuni, jossa voi lämmittää esimerkiksi kaupasta ostettuja eväitä.

Myymälän yhteyteen sähköauton latauspaikkoja

Remontti asetti omat haasteensa laajuutensa vuoksi, mutta lopputulos on onnistunut.

– Olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen. Asiakkaille suuret kiitokset ymmärtäväisyydestä, Erja Kaila sanoo.

Myöhemmin keväällä Heinolan S-marketin yhteyteen asennetaan neljä sähköauton latauspaikkaa.

Myymälän remonttiavajaisia juhlitaan tällä viikolla. Torstaina 20. helmikuuta asiakkaille on tarjolla kakkukahvit klo 9–17, ja 500 ensimmäistä asiakasta saa ilmaisen leivän. Asiakasomistajaneuvoja on paikalla myymälässä torstaina klo 9–17.30 ja perjantaina klo 9–15. S-mobiili-esittelijän voi puolestaan tavata torstaina klo 10–14. Lauantaina 22.2. vietetään lastenpäivää, jolloin ohjelmassa on lasten makustelumatka ja Sini-nallen vierailu klo 10–14, piirustuskilpailu sekä ilmapallojako. Avajaispäivinä on myös vaihtuvia avajaistarjouksia.

Myös S-market Heinoska uudistuu kevään aikana. Myymäläremontti on jo käynnistynyt, ja tavoitteena on viettää uudistetun S-marketin avajaisia huhtikuun lopussa.