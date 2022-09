Hekalle valmistui ensimmäinen talo Postipuistoon – vuonna 2023 valmistuu lähes 800 uutta Heka-asuntoa

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n eli Hekan ensimmäinen talo Pohjois-Pasilan Postipuistossa on syyskuussa valmistunut Kustinpolku 7. Energiapihissä talossa on 111 asuntoa yksiöitä viiden huoneen perheasuntoihin. Uudistuotanto Hekalle jatkuu vilkkaana, ja ensi vuonna valmistuu lähes 800 uutta asuntoa eri puolille Helsinkiä.

Kustinpolku 7:n 5–7 kerroksisessa talossa on asuntojen lisäksi runsaasti yhteisiä tiloja. Komeiden ullakkosaunojen lisäksi talossa on kerhohuone, pesula sekä erilaisia varastoja. Samassa korttelissa sijaitsee myös Helsingin kaupungin asumisoikeustalo Postiljooni, jonka kanssa Kustinpolku 7:n asukkaat jakavat yhteisen pihan. Pihaa kaunistaa puurakenteinen ulkoiluvälinevarasto, jossa on tilaa muun muassa asukkaiden polkupyörille.

Heka panostaa uudiskohteiden energiaratkaisuihin

Heka on vastuullisuusohjelmassaan päättänyt, että kaikilla valmistuvilla uudisrakennuksilla on energialuokka A. Näin on myös Kustinpolulla.

Asuntojen sähkölaitteet ovat energiapihejä ja osa kiinteistön tarvitsemasta sähköstä tuotetaan talon katoille asennetuilla aurinkopaneeleilla. Energiaa säästetään myös jäteveden lämmöntalteenotolla, joka kerää talteen esimerkiksi suihkuveden hukkalämmöt. Kustinpolku 7:n ympäristöystävällisyyttä lisää myös ekologiset rakennusmateriaalit.

Talon asukkaat saavat helposti reaaliaikaista tietoa talon energiankulutuksesta, sillä talon veden- ja sähkökulutusta sekä aurinkopaneelien sähköntuotantoa voi seurata auloissa olevilta näytöiltä.

Kustinpolku 7:n on suunnitellut Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy, ja sen rakennuttamisesta vastasi Helsingin asuntotuotanto ATT.

Hekalle valmistuu 781 uutta asuntoa vuonna 2023

Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan Hekalle valmistuu vuonna 2023 peräti 781 uutta asuntoa. Asuntoja valmistuu ympäri Helsinkiä: Tapanilaan, Itäkeskukseen, Käpylään, Länsi-Herttoniemeen, Pasilaan ja Kalasatamaan. Suurimmat, noin 140 asunnon kohteet, valmistuvat Kauppakartanonkadulle Itäkeskukseen, Lavakadulle Pasilaan ja Koskelantielle Käpylään.

Suuressa osassa ensi vuonna valmistuvissa uudiskohteissa on myös erityisasuntoja, jotka on tarkoitettu vanhuksille ja kehitysvammaisille ja muille erityisryhmille. Erityisasuntojen vuokrauksesta vastaa Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala.

Uudiskohteiden asuntojen asukasvalinnat tekee Helsingin kaupunki, ja asuntojen hakuajat ilmoitetaan myöhemmin.