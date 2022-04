Hekan hallituksen kokoonpanoon muutoksia – puheenjohtajaksi kaupunginvaltuutettu Harry Bogomoloff

Uutena puheenjohtajana aloittaa kaupunginvaltuutettu Harry Bogomoloff. Hallituksessa uusia varsinaisia jäseniä ovat myös kaupungin luottamushenkilöt Reeta Niemisvirta ja Jessica Karhu sekä asukkaiden edustaja Pirjo Salo.

Hekan hallituksessa on seitsemän jäsentä ja kaksi varajäsentä. Jäsenistä kaksi on Helsingin kaupungin viranhaltijoita, kolme on luottamushenkilötaustaisia ja kaksi on asukkaiden esittämiä. Asukkaiden esitykset Hekan hallituksen asukasjäseniksi on tehty Hekan vuokralaisdemokratiasäännön mukaisesti.

Hekan hallituksen kahdesta varajäsenestä toinen on Helsingin kaupungin viranhaltija ja toinen asukkaiden esittämä.

Hekan hallitus 29.4.2022 alkaen: