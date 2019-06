Helen pilotoi energianhallinnan raportointikokonaisuutta yhteistyössä EnerKeyn kanssa

EnerKey on Pohjoismaiden johtava, ISO 50001 ja ISO 14001 -sertifioitu, pilvipohjainen energiatiedon ja -prosessien hallinnan SaaS-palvelu. EnerKeytä käyttää yli 300 organisaatiota ja sillä hallitaan 80 000 mittapisteen tuottamat kulutustiedot 15 000:ssa kiinteistössä. Asiakkaitamme ovat mm. Kesko, S-ryhmä, KEVA, Technopolis sekä yli 70 kuntaa ja kaupunkia. EnerKeyn saat myös organisaatiosi omalla logolla ja ulkoasulla brändättynä asiakkaidesi käyttöön.



www.enerkey.com

Helen Oy:n energiantuotanto on palkittu maailman tehokkaimpana. Meillä on yli 450 000 asiakasta eri puolilla Suomea, katamme kaukolämmöllä yli 90 % Helsingin lämmitystarpeesta ja laajennamme energiatehokasta kaukojäähdytystä Helsingissä. Kehitämme yhä ympäristöystävällisempiä ja innovatiivisempia ratkaisuja asiakkaidemme parhaaksi. Tavoitteemme on olla hiilineutraali 2035.

www.helen.fi