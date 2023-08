Helena Eklund on nimitetty Odeon Cinemas Groupin Marketing & Innovation Directoriksi. Hannele Wolf-Mannila on uusi Pohjois-Euroopan Commercial Director

Helena Eklund on toiminut Pohjois-Euroopan Commercial Directorina vuodesta 2020 ja hänellä on monen vuoden kokemus elokuvateatteri- ja elokuva-alan johtotehtävistä. Eklund on toiminut CMO:na Filmstadenissa ja SF Biossa 13 vuotta ja sitä ennen Sony Picturesin markkinointipäällikkönä. Eklund on myös Ruotsin elokuvateatteriliiton ja kanta-asiakasohjelma Biopassetin hallituksen jäsen.

"Helenalla on vankka kokemus ja hän on arvostettu johtaja elokuvateollisuudessa. Hän pystyy tuomaan arvokkaita näkemyksiä innovaatioiden ja markkinointistrategian edistämiseksi Odeonin elokuvateattereissa Euroopassa", sanoo Odeon Groupin Chief Commercial Officer Chris Bates.

"Olen erittäin iloinen luottamuksesta ja odotan innolla, että pääsemme johtamaan ja kehittämään brändejämme yhdessä tiimiemme kanssa ympäri Eurooppaa keskittyen edelleen vahvasti asiakkaisiimme ja elokuvakokemukseen. Kuluva fantastinen elokuvakesä on osoittanut suuren valkokankaan ja jaetun elokuvakokemuksen voiman”, Eklund sanoo.

Commercial Directorin roolissa Hannele Wolf-Mannila johtaa myynti- ja markkinointitoimia Pohjois-Euroopassa. Wolf-Mannilalla on laaja kokemus markkinoinnista ja myynnistä, ja hän vaihtaa uuteen rooliin Pohjois-Euroopan Sales Directorin tehtävästä, johon hän siirtyi vuonna 2020. Ennen Finnkinon palveluksessa aloittamista Wolf-Mannila toimi Turun Messukeskuksen ja mainostoimisto Briiffin toimitusjohtajana. Wolf-Mannila on Suomen Filmikamarin ja norjalaisen elokuvamediamyyntiin erikoistuneen yhtiö CAPA:n hallituksessa.

"Hannele on ollut viimeiset neljä vuotta tärkeä osa Pohjois-Euroopan senior-tiimiämme, ja hän on tuonut mukanaan suurta osaamista markkinoinnissa ja myynnissä sekä vankkaa johtajuutta", sanoo Pohjois-Euroopan Managing Director Ramon Biarnes.

"Olen innoissani uusista haasteista. Työssäni keskityn palveluiden ja liiketoimintamme jatkuvaan kehittämiseen huomioiden eri asiakasryhmiemme muuttuvat tarpeet. Uskon vahvasti, että elokuvissakäynti on jatkossakin suosituin kulttuurimuoto." Wolf-Mannila sanoo.