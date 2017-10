Helena Kivi-Koskinen nimitetty World Energy Council Finlandin toiminnanjohtajaksi

Energia-alan ja kestävän kehityksen asiantuntija, VTM Helena Kivi-Koskinen aloittaa 1.11. World Energy Council Finlandin johdossa, kun nykyinen toiminnanjohtaja Lauri Muranen siirtyy uusiin tehtäviin.

”World Energy Council (WEC) on ainutlaatuinen kansainvälinen energia-alan foorumi. Olen innoissani päästessäni kehittämään WEC:n Suomen osastoa ja edistämään korkealaatuista kotimaista energia-alan keskustelua.”, Kivi-Koskinen toteaa. Hän on työskennellyt mm. Energiateollisuus ry:n edeltäjässä Finergyssä, konsulttiyhtiö Pöyryssä ja terästeollisuuden yhtiöissä SSAB:ssa ja Ruukissa vaativissa asiantuntija- ja edunvalvontatehtävissä.

”Energia-alan kasvava yhteiskunnallinen merkitys korostaa tarvetta neutraalille foorumille, jonka puitteissa keskustella alan tulevaisuudesta. Tämä on mielestäni WEC Finlandin vahvuus jatkossakin ja olen tyytyväinen siitä työstä, jonka edeltäjäni Lauri Muranen on pannut meillä Suomessa käyntiin. WEC Finlandin oma-aktiivisuus on huomioitu World Energy Councilissa laajalti nostaen Suomen profiilia yhteisön sisällä viime vuosina. Tästä on erittäin hyvä jatkaa” tuleva toiminnanjohtaja Helena Kivi-Koskinen toteaa.

”Hyvä esimerkki WEC:n ainutlaatuisesta roolista kokoavana alan toimijana on syksyn päätapahtuma Nordic Energy Forum, joka houkuttelee osallistujia ympäri Pohjois-Eurooppaa. Paikalla on keskustelemassa mm. Fortumin, Vattenfallin ja Eesti Energian toimitusjohtajat ja laitevalmistajien johtajat. Kukaan muu ei järjestä Suomessa vastaavia tilaisuuksia.” Kivi-Koskinen huomauttaa.

WEC Finlandin hallituksen puheenjohtaja Lauri Virkkunen on tyytyväinen Kivi-Koskisen valinnasta: ”Helena on pitkän linjan ammattilainen kestävän kehityksen kysymyksissä, ja hän tuntee alaa sekä energiantuottajien että suurten energian käyttäjien näkökulmasta. Helena sopii erinomaisesti jatkamaan Laurin käynnistämää uudistustyötä.”

”Olen iloinen, että WEC Finlandin toimintaa saatiin Helenan kaltainen dynaaminen asiantuntija. On ollut ilo olla rakentamassa WEC Finlandia sen nykyiseen muotoon ja on huojentavaa, että voin antaa ohjat Helenan kaltaiselle pätevälle ja osaavalle henkilölle.” WEC Finlandin väistyvä toiminnanjohtaja Lauri Muranen kommentoi.