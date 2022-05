Helena Riihitupa Oy, Sijoitusasunnot.com Group Oy ja KUMEKO Group Oy Vuoden nuori yrittäjä -kisan finaaliin

// TIEDOTE JULKIVAPAA LAUANTAINA 28.5. KELLO 21.00 //

Kilpailuun ilmoitettiin 200 nuorta yrittäjää eri puolilta Suomea.

- Nämä yrittäjät huokuvat innovatiivisuutta, periksiantamattomuutta sekä kykyä vastata ympäröivän maailmaan mukanaan tuomiin muutoksiin ja tehdä siitä vielä erittäin hyvää bisnestä, Suomen Yrittäjien verkostopäällikkö Sari Laitinen hehkuttaa.

- Finalistit tulevat hyvin erilaisilta toimialoilta, mutta kaikkia yhdistää kyky nähdä mahdollisuuksia siellä, missä muut eivät niitä samalla tavalla ole nähneet. Intohimo omaan tekemiseen, kasvunnälkä sekä uuden ajan johtaminen ovat myös kaikkien tekemisessä vahvasti läsnä.

Suomen Yrittäjien Vuoden nuori yrittäjä -kilpailu on maamme arvostetuin alle 36-vuotiaille yrittäjille suunnattu kilpailu.

Yksityisyrittäjäin Säätiö tukee valtakunnallisen kilpailun kolmen parhaan palkitsemista yhteensä 30 000 euron suuruisella summalla: 1. sija 20 000 euroa, 2. sija 7 000 euroa ja 3. sija 3 000 euroa. Alueellisten alkukilpailujen voittajien palkitsemiseen säätiö osoitti 1 500 euron suuruisen tuen kullekin alueelle.

Finalistit julkistettiin Nuorten Yrittäjien Get Together -tapahtumassa 28.5.2022 Joensuussa. Vuoden nuori yrittäjä -palkinto jaetaan Suomen Yrittäjien Valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä 22.10.2022 Tampereella.



Helena Riihitupa on ennakkoluuloton kehittäjä



Tapahtumahenkilöstön välittämiseen ja asiakashankintaan erikoistuneen Helena Riihitupa Oy:n tulevaisuus näytti pandemian kynnyksellä synkältä, kun oman liiketoiminnan harjoittamisesta tuli kokoontumisrajoitusten ja peruuntuneiden tapahtumien vuoksi käytännössä mahdotonta. Kuitenkin viimeisen parin vuoden aikana toteutetut rohkeat rekrytoinnit ja palvelutarjonnan kehittäminen siivittivät yrityksen liikevaihdon lähes sadan prosentin kasvuun.



Pandemian aikana lanseerattiin kaksi uutta palvelua: puhelinprojektit ja videotuotantojen suunnittelu asiakkaille ja näiden myötä visio tulevasta, entistä monipuolisempia palveluita tarjoavasta promootiotoimistosta kirkastui. Toiminnan laajentaminen oheispalveluihin on luonut yritykselle entistä vahvemman jalansijan myös tapahtumien palatessa enemmän entiseen normaaliin.



Raati vakuuttui yrittäjän valovoimaisesta persoonasta ja yrityksen huikeasta tuloksesta pandemia-aikana näin haastavalla toimialalla. Uusiutumiskyky ja ainutlaatuinen asenne huokuvat yrittäjästä ja mainittavaa on myös laaja verkosto, jonka yritys työllistää.



Yrityksen liikevaihdon suuruus:

2021: 1 004 000

2020: 563 000

2019: 345 000



Yrityksen työntekijöiden määrä omistajan/-ien lisäksi:

2021: 6 ja n. 300 keikkaluontoista tekijää

2020: 2 ja noin 200 keikkaluontoista tekijää

2019: 1 ja noin 100 keikkaluontoista tekijää



Henri Neuvosen riskinottokyky ja uusi liiketoimintakonsepti vakuutti

Sijoitusasunnot.com Group Oy:n toimintamalliin kuuluu ostaa kokonaisia asuinkerrostaloja, jotka myydään eteenpäin pääasiassa sijoittajille, joko alkuperäisessä kunnossa tai täysin saneerattuina. Toimintaa pyöritetään Jyväskylästä käsin, mutta sijoituskohteita yhtiö ostaa eri puolilta Suomea. Tärkeintä heille on tuottaa arvoa sijoittajillensa. Yrityksen myyntiprosessi on digitalisoitu, mikä tehostaa ja nopeuttaa kaupantekoa, kun prosessi sujuu jouhevasti verkon kautta.



Yrityksen erinomaisuus suhteessa kilpailijoihin on heidän jalostuskohteensa, jotka ovat täysin saneerattuja, valmiita tuottavia paketteja, ja tällaisia kohteita ei ole kilpailijoilla myynnissä. Lisäksi poikkeuksellisen kattavat myyntimateriaalit ja myynnin digitalisoituminen erottavat heidät kilpailijoistaan. Yrityksen kasvu on ollut nopeaa, yritys on omavarainen ja sillä on suorastaan hurja liikevaihto. Kovasta kasvusta ja taloudellisesta tuloksesta huolimatta yritys on vastuullinen ja pidetty työnantaja.



Raadin vakuutti yrittäjän innovatiivisuus, riskinottokyky sekä rohkeus. Alalle on luotu aivan uudenlainen ja toimiva liiketoimintakonsepti, jonka myötä yrityksellä on todella vahva talous.



Yrityksen liikevaihdon suuruus:

2021: 44 000 000

2020: 30 700 000

2019:18 100 000



Yrityksen työntekijöiden määrä omistajan/-ien lisäksi:

2021: 14

2020: 9

2019: 11

Mikko-Joonas ja Jesse Kuuminainen näkevät markkinan kehittymisen metsänhoitoalalla

KUMEKO Group Oy:n palveluihin kuuluvat monipuoliset metsäpalvelut: puukauppa- ja metsänhoitopalvelut, kierrätys- ja kiertotalouspalvelut, jätehuoltopalvelut sekä satama-, operaattori- ja huolintapalvelut. Yritys tekee kehitystyötä varsinkin bioenergian saralla ja heillä on monipuolinen tarjontapaletti laitospolttoaineiden toimittajana.



KUMEKO Group Oy:llä on voimakas kasvu Satakunnan ulkopuolella ja vankka markkinaosuus valtakunnallisesti koko Suomessa siitä huolimatta, että yritys on alalla suhteellisen tuore toimija. Yrittäjäveljeksillä on vahva halu kasvattaa ja kehittää yritystä vastuullisesti. Asiakkaat pidetään tyytyväisenä ja niihin pyritään löytämään asiakkaan ongelmaan ratkaisu. Toimitusvarmuus ja asiakaskohtainen ongelmanratkaisukyky ovat yrityksen hyvän asiakastyytyväisyyden taustalla.



Raatiin teki vaikutuksen toimialan ajankohtaisuus, kyky nähdä markkinan kehittyminen ja luoda siihen palveluliiketoiminta ympärille sekä vastuullisuus yrityksen tekemisessä. Toiminnalla on jo nyt huikeat luvut ja edelleen hyvät kasvumahdollisuudet. Yrittäjäveljeksillä on silmää yrityksen kehittämiseen verkostojen ja osaavan työvoiman kautta.



Yrityksen liikevaihdon suuruus:

2021: 14 300 000

2020: 8 900 000

2019: 7 900 000



Yrityksen työntekijöiden määrä omistajan/-ien lisäksi:

2021: 8

2020: 8

2019: 8

Kolmen kärjen valitsi raati, johon kuuluivat: