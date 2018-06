Heli Kotilainen on Setlementtiasuntojen uusi toimitusjohtaja

Heli Kotilainen aloittaa Setlementtiasunnot Oy:n ja Setlementtiasumisoikeus Oy:n toimitusjohtajana 13.8.2018. Kotilainen siirtyy toimialajohtajan tehtävästä Granlund Consulting Oy:stä. Aikaisemmin hän toimi Green Building Council Finland ry:n toimitusjohtajana ja kehitys- ja toimialajohtajana Finnish Consulting Group Oy:ssä.

Uudella toimitusjohtajalla Heli Kotilaisella (FM, eMBA) on monipuolinen kiinteistö- ja rakennusalan johtamisen ja kehittämisen tausta, ja hän on mm. toiminut kestävän kehityksen, prosessien kehittämisen, markkinoinnin ja liiketoiminnan johtamisen tehtävissä. Alkujaan savonlinnalaisen ja sittemmin helsinkiläistyneen Helin sydäntä lähellä ovat osallistuminen mm. Naisten Pankin toimintaan ja maahanmuuttajien kanssa tehtävään vapaaehtoistyöhön.

– Olen onnellinen valinnastani luotsaamaan Setlementtiasunnot Oy:tä kohti uusia haasteita ja ennen kaikkea mahdollisuuksia. Uskon että pystyn hyödyntämään monipuolista kokemustani niin julkiselta sektorilta, yhdistystoiminnasta kun yritysmaailmasta tehtävässä, jossa yhdistyvät vankka arvopohja liiketoiminnan kehittämiseen, sanoo Heli Kotilainen.

– Setlementtiasunnot on jännittävässä tilanteessa, koska viidentoista vuoden aikana tehty työ yhteisöllisen asumisen kehittämiseksi on jo nostanut meidät lajissamme kärkikaartiin. Tästä yhtenä osoituksena on vuonna 2017 valmistuneen Sukupolvienkorttelin saamat palkinnot.

– Kaikki uusi tarkoittaa jatkuvaa oppimista. Ei riitä, että tyydymme ratkaisuissamme siihen miltä maailma näytti 15 vuotta sitten. Tiedämme, että kaupungistumista ei voi pysäyttää eikä maasta toiseen muuttajien määrä vähene tulevaisuudessa. Megatrendit maailmalta haastavat meitä oppimaan lisää. Asumisen tarpeiden muuttuminen, kaupunkiasumisen uudet ja yhteisölliset muodot, työn tekemisen muuttuminen sekä ekologisen vastuunoton kasvava haaste antavat suuntaviivoja uuden toimitusjohtajamme työlle.

– Siksi olemme erityisen iloisia saadessamme Helin joukkoomme kehittämään edelleen Setlementtiasumisen ratkaisuita ja monipuolisia asukaslähtöisiä sisältöjä, kertoo Setlementtiasuntojen hallituksen puheenjohtaja Pentti Lemmetyinen.