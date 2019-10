Heli Kurjanen ehdokkaana eurooppalaisen tasa-arvopalkinnon saajaksi

Naisjärjestöt Yhteistyössä – NYTKIS ry. sai kutsun asettaa ehdokkaita Women of Europe -palkinnon saajiksi neljään kategoriaan eurooppalaisen kattojärjestömme European Women’s Lobbyn pyynnöstä. Kaksi ehdottamaamme henkilöä on päässyt kolmen parhaan joukkoon Women of Europe Awards 2019 -palkintojen saajiksi.

Naisjärjestöt Yhteistyössä – NYTKIS ry. sai kutsun asettaa ehdokkaita Women of Europe -palkinnon saajiksi neljään kategoriaan eurooppalaisen kattojärjestömme European Women’s Lobbyn pyynnöstä. Palkinnot jaetaan nyt neljättä kertaa European Movement Internationalin kanssa. Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta naisille, jotka ovat työssään tai muutoin edistäneet yhteiseurooppalaisia asioita ja sukupuolten tasa-arvoa Euroopassa.

Kaksi ehdottamaamme henkilöä on päässyt kolmen parhaan joukkoon Women of Europe Awards 2019 -palkintojen saajiksi. Hallituksemme ehdotti Woman in Business -kategoriassa palkinnon saajaksi Lunette-kuukupin luojaa Heli Kurjasta ja Woman in Youth Activism -palkinnon saajaksi ilmastoaktivisti Greta Thunbergia naapurimaastamme Ruotsista. Palkinnon saajat julkistetaan 4. joulukuuta Brysselissä.

Heli Kurjanen perusti Lunetten vuonna 2005, koska ei löytänyt markkinoilta miellyttävää kuukuppia. 14 vuoden aikana yritys on kasvanut maailmanlaajuiseksi. Yritys pyrkii murtamaan kuukautisiin liittyviä tabuja ja kertoo niistä verkkosivuillaan ja sosiaalisessa mediassa. Yritys on myös osallistunut lukuisiin yhteistyöprojekteihin ja niiden kautta auttanut kehitysmaiden naisia.

Greta Thunberg on koko maailman tuntema ilmastoaktivisti, joka on nuoresta iästään huolimatta saanut äänensä kuuluviin. Hän on myös antanut kasvot nuorille ilmastoaktivisteille ja toiminut esikuvana.

Ehdokkaamme kategoriassa Woman in Power oli Tuula Haatainen, Eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Sosialidemokraattisesta puolueesta ja Woman in Action -kategoriassa oli Petra Laiti, Suomen Saamelaisnuoret ry:n puheenjohtaja. Alun perin sairaanhoitajaksi kouluttautunut Haatainen kiinnostui tasa-arvon edistämisestä jo nuorena ja on koko poliittisen uransa aikana pyrkinyt ajamaan läpi sukupuolten tasa-arvoa edistäviä uudistuksia ja onnistunut siinä, esimerkkeinä sukunimilain uudistus ja subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus. Laiti on tehnyt työtä saamelaisten oikeuksien edistämiseksi Suomessa ja kansainvälisesti ja pyrkinyt edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Hän työskentelee tällä hetkellä sisäministerin eduskunta-avustajana.