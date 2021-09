Heli Sirosesta Valkean uusi kauppakeskusjohtaja

Jaa

KTM Heli Sironen on nimitetty 1.1.2022 alkaen Kauppakeskus Valkean kauppakeskusjohtajaksi sekä Sokos tavaratalojohtajaksi. Sironen seuraa tehtävässä vuodenvaihteessa Osuuskauppa Arinan talousjohtajaksi siirtyvää Anu Junnikkala-Alhoa.

Heli Sironen aloitti Osuuskauppa Arinassa S-trainee -valmennuksessa vuonna 2010 ja on työskennellyt Emotion-myymäläpäällikkönä, Prismajohtajana, ryhmäpäällikkönä ja tällä hetkellä osuustoimintapäällikkönä vastaten mm. Arinan asiakkuuksien kehittämisestä sekä Asiakasomistaja- ja S-Pankki -palvelupisteiden toiminnasta.

Kauppakeskus Valkean ja Sokos Oulun lisäksi Sirosen vastuulle tulevat myös Oulun Sokos Herkku, Arinan Emotion-myymälät, Tälläämö-parturikampaamot sekä Sokos Rovaniemi. Näiden osalta Sironen raportoi toimialajohtaja Mikko Polsolle ja Kauppakeskus Valkean osalta talousjohtaja Anu Junnikkala-Alholle, joka vastaa Arinan kauppakeskustoiminnasta.

– Olen iloinen, että kauppakeskus- ja tavaratalojohtajan tehtävä ja 3000 arinalaisen työkaveruus herättivät laajaa kiinnostusta sekä S-ryhmän sisältä että ulkopuolelta. Helillä on 11 Arina-vuoden myötä erittäin monipuolinen kokemus eri liiketoiminnoista market- ja erikoistavarakaupassa. Hänen ratkaisukeskeinen ja kehittämisorientoitunut otteensa varmistaa, että Valkea tulee jatkossakin tarjoamaan vetovoimaisia palveluja ja tapahtumia oululaisille, sanoo toimialajohtaja Mikko Polso.

– Valkealla ja Arinalla on vahva halu kehittää Oulun keskustan toimintaa yhdessä yhteistyökumppaniemme ja muiden alueen yrittäjien kanssa. Heli on aiemmissa rooleissaan osoittanut olevansa vahva verkostoituja ja hän ymmärtää yhteistyön merkityksen Oulun keskustan kehittämisessä. Elinvoimainen keskusta on meille kaikille ensiarvoisen tärkeää, toteaa nykyinen kauppakeskus- ja tavaratalojohtaja Anu Junnikkala-Alho.

– Kauppakeskus- ja tavaratalojohtajan tehtävä on minun unelmatyöni ja toimialana erikoistavarakauppa on ollut minulle aina lähinnä sydäntä. Minua on aina ajanut eteenpäin ihmisiin ja asioihin vaikuttaminen sekä positiivisen muutoksen luominen. Valmiita vastauksia esimerkiksi keskustan kehittämiseen minulla ei ole vaan odotan nimenomaan sitä, että pääsemme yhdessä rakentamaan alueen toimijoiden kanssa Oulun keskustasta meille kaikille vieläkin parempaa paikkaa, Sironen kertoo.