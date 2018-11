Helinä Hukkataival taiteilijatapaamisessa Kangasala-talossa

Kuva- ja performanssitaiteilija Helinä Hukkataival kertoo Martta-aiheisista valokuvistaan ja videoteoksistaan taiteilijatapaamisessa lauantaina 17.11.2018 klo 13. Hukkataipaleen näyttely ”Ensin on oltava Martta – performansseja kameralle” on esillä Kangasala-talon galleriassa 7.11.–2.12.2018.

Kangasala-talon galleriassa nähdään marraskuussa tamperelaisen kuva- ja performanssitaiteilija Helinä Hukkataipaleen näyttely ”Ensin on oltava Martta – performansseja kameralle”. Näyttelyn valokuvissa ja videoteoksissa Hukkataival esittelee Martta-hahmon, joka huolehtii arjen välttämättömistä, usein näkymättömistä ja yleensä naisten tekemistä töistä.



– Martan musta leninki huiveineen on monessa kulttuurissa vanhan ihmisen asu, kuin univormu, joka hävittää persoonallisuuden, Helinä Hukkataival pohtii Martan asun merkityksiä.

Hukkataival tuo teoksissaan usein näkyville ajan eri tasoja käyttämiensä esineiden ja pukujen sekä valokuvissa myös valitsemansa ympäristön kautta.

Suomessa Martta-hahmo tunnetaan erityisesti Martta-liikkeen kautta. Hukkataipaleen Martta sai kuitenkin alkunsa Italiassa, josta taiteilija löysi Roomassa 1300-luvulla pitkään eläneen Ruotsin Pyhän Birgitan lauseen: Tullaksesi Mariaksi, sinun on ensin oltava Martta".

– Lauseeseen tiivistyi opetuksista kaikkein tärkein ja siitä tuli aihe teoksilleni, Helinä Hukkataival kertoo.

Hän on työskennellyt Martta-aiheen parissa vuodesta 2013.

Helinä Hukkataival (s. 1941) on työskennellyt media- ja performanssitaiteilijana vuodesta 1969 ja toiminut taideopettajana vuoteen 2001 asti. Hänen teoksiaan on nähty näyttelyissä Suomessa ja ulkomailla. Hukkataival sai kuvataiteen valtionpalkinnon vuonna 2004.



Taiteilijatapaaminen on osa Valokuvan syksy -luentoja ja se toteutetaan yhteistyössä Valkeakoski-opiston kanssa.



Taiteilijatapaaminen: Helinä Hukkataival la 17.11.2018 klo 13. Vapaa pääsy.

Helinä Hukkataival: Ensin on oltava Martta – performansseja kameralle

Kangasala-talon galleriassa 7.11.–2.12.2018.



Näyttelyn mediakuvat, teostiedot ja CV: https://www.dropbox.com/sh/b8ws8t794uzu23y/AAC234DAnKFVxs_Z-h5TJAJga?dl=0

Teos- ja kuvaajatiedot mainittava julkaistaessa.

Lisätiedot:

Helinä Hukkataival

hukkataival@gmail.com

p. 040 7240071

Laura Pekkala

Tiedottaja, Kangasala-talon galleria

laura.pekkala@kangasala-talo.fi

p. 040 773 0196



Kangasala-talon galleria

Kangasala-talo, Kuohunharjuntie 6

36200 Kangasala

kangasala-talo.fi/galleria



Avoinna: ti–ke 11–17, to 11–19, pe–la 11–17, su 11–15. Vapaa pääsy